في منطقة تكاد لا تهدأ فيها الأزمات، وتتشابك فيها المصالح الإقليمية والدولية، أصبحت القدرة على صناعة التوازنات السياسية أكثر أهمية من امتلاك عناصر القوة التقليدية وحدها، فالشرق الأوسط لم يعد ساحة للصراعات العسكرية فحسب، بل تحوّل إلى ميدان تتنافس فيه الدول على بناء النفوذ عبر الاقتصاد والدبلوماسية والشراكات الإستراتيجية، وفي خضم هذه التحوّلات، برزت المملكة العربية السعودية بوصفها أحد أهم الأطراف القادرة على ترسيخ معادلات التوازن والاستقرار، مستندة إلى ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي، وإلى رؤية إستراتيجية تنظر إلى أمن المنطقة باعتباره مسؤولية جماعية ومصلحة مشتركة.

اتبعت المملكة سياسة خارجية تقوم على مبدأ الاعتدال، مع الحفاظ على ثوابتها الوطنية وعدم اتباع سياسة الإقصاء، فقد أدركت أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقّق عبر التصعيد المستمر، وما يمكن تحقيقه من استقرار لن يتم إلا من خلال بناء قنوات للحوار، وتغليب الحلول السياسية، مع الاحتفاظ بقدرة رادعة تحمي أمنها ومصالحها.

ولعل أبرز ما يميّز السياسة السعودية أنها لا تنطلق من ردود الأفعال، بل من رؤية بعيدة المدى تربط بين الأمن والتنمية، فنجاح مشروعات التحوّل الاقتصادي الكبرى، وجذب الاستثمارات العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كلها عوامل تجعل من الاستقرار الإقليمي ضرورة إستراتيجية وليس مجرد خيار سياسي، ولذلك فإن المملكة تنظر إلى أمن المنطقة باعتباره جزءًا من أمنها الوطني، وتتعامل مع القضايا الإقليمية بمنطق يوازن بين حماية المصالح وتجنّب الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة.

وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة في المنطقة أن الدول التي تملك اقتصادًا قويًا وعلاقات دولية متوازنة تصبح أكثر قدرة على التأثير في مجريات الأحداث، وفي هذا السياق استطاعت السعودية أن تبني شبكة واسعة من العلاقات المختلفة مع مختلف القوى الدولية، فهي تحافظ على شراكات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه توسع تعاونها مع الصين والهند واليابان ودول أوروبية عديدة، إضافة إلى تعزيز حضورها في المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية، مما جعلها شريكًا يحظى بالاحترام والثقة من الجميع.

وعلى المستوى الإقليمي، لعبت المملكة دورًا مهمًا في دعم استقرار عدد من الدول العربية، سواء عبر المساعدات الاقتصادية، أو المبادرات السياسية، أو دعم مؤسسات الدولة الوطنية، مثل اليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال لا الحصر، وذلك إيمانًا منها أن انهيار الدول يفتح المجال أمام الفوضى والتطرّف وتدخل القوى الخارجية، وهو ما ينعكس سلبًا لاحقًا على أمن المنطقة بأكملها، ومن هنا جاء الحرص السعودي على دعم الحلول التي تحفظ وحدة الدول وسيادتها، وتعيد الاعتبار لمؤسساتها الشرعية.

كما أن المملكة تبنّت خلال السنوات الأخيرة نهجًا أكثر انفتاحًا على الوساطات السياسية، إدراكًا منها بأن الحوار يظل أقل تكلفة من استمرار النزاعات، مثل موقفها من الأزمة في لبنان أو دعم الشرعية في سوريا، وهذا لا يعني التخلي عن الحزم عندما تقتضي الضرورة، وإنما يعكس فهمًا عميقاً لمفهوم القوة الحقيقية والتي تتعلق بالقدرة على منع الأزمات قبل تفاقمها، وليس فقط في التعامل مع نتائجها.

ومن العوامل التي عزّزت المكانة الإقليمية للمملكة نجاحها في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التقلبات العالمية، فكلما ازدادت قوة الاقتصاد السعودي، ازدادت قدرة المملكة على أداء أدوار سياسية ودبلوماسية أكثر تأثيرًا، كما أن المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد، والاستثمارات الضخمة في مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة، جعلت من السعودية شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من دول العالم، وهو ما ينعكس بدوره على وزنها السياسي.

لا شك أن صناعة التوازنات ليست مهمة سهلة؛ فهي تتطلب قراءة دقيقة للمتغيّرات، وقدرة على الجمع بين المصالح الوطنية والمسؤوليات الإقليمية، وقد نجحت المملكة في ترسيخ صورة الدولة التي تبحث عن الاستقرار دون التفريط في أمنها، وتدعم التنمية دون الانعزال عن محيطها، وفي ظل المتغيّرات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، يبدو أن الدور السعودي مرشح لمزيد من الحضور والتأثير، فالمملكة لا تكتفي بالتفاعل مع الأحداث، بل تسعى إلى المساهمة في صياغة مستقبل المنطقة عبر رؤية تقوم على التنمية والاستقرار والتعاون، وهذا النهج يجعلها أحد أهم صنّاع التوازنات في الشرق الأوسط، ويمنحها مكانة تتجاوز حدود الجغرافيا إلى التأثير في رسم ملامح المرحلة المقبلة، في منطقة لا تزال بحاجة إلى دول تمتلك الحكمة والأفق المتسع بقدر ما تمتلك القوة والحزم.