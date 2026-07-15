ليس كل شاعرٍ يُولد ليكتب كلماتٍ تُغنَّى.. بعض الشعراء يُولدون ليصنعوا ذاكرة بلدٍ كاملة.

وهذا ما فعله الرجل الذي خرج من ضوء مكة المكرمة، ومن دفء صداقاتٍ فنية عميقة، ليصبح أحد أعمدة الشعر الغنائي السعودي، وأحد صُنّاع الهوية الفنية التي لا تزال تتردد في الوجدان حتى اليوم.

كان ناصر بن جريد شاعراً في جوهره، لكنه لم يكن شاعراً عادياً. كان امتداداً لمرحلة فنية صاخبة، وبدايةً لمنعطف جديد في الأغنية السعودية، فالكلمة عنده لم تكن زخرفاً لفظياً، بل حياة تتنفس داخل اللحن، وصورة تتفتح في صوت الفنان.

شاعر الحب الخفي وصانع الذائقة وهذا ما اكتشفه الذين يعرفون مسيرة الأغنية السعودية، يدركون أنه واحد من الذين منحوا الأغنية المحلية لغتها الخاصة، كتب الحب بهدوء.. وكتب الوطن باندفاع المحب.. وكتب الإنسان بنبرة صادقة لا تخطئ القلب.

أغنيته الخالدة «سكة التائهين» ليست مجرد عمل، إنها توقيع فني لا يمكن تجاوزه، لحّنها عميد الفن السعودي طارق عبدالحكيم، وجعل منها محطة رئيسية في تاريخ الأغنية.

وكذلك أغنية «الليل أبو الأسرار» بصوت عبدالله رشاد، التي حملت ذلك السحر الخفي الكامن في كلماته.

أما الوطن.. فكان نصيبه كبيراً من روحه، يكفي أن نذكر «يا أبو البلد» بصوت طلال مداح، و«سور البلد عالي» لمحمد عبده، لندرك أن الرجل لم يكن شاعراً للوطن فقط، بل كان شاعراً يحرس هوية وطن كامل.

بين الكلمة والهوية.. رحلة وعي وفن

لم يكتفِ ناصر بن جريد بتقديم نص غنائي جميل؛ بل ساهم في صياغة هوية الأغنية السعودية نفسها.

علاقاته الواسعة مع أعمدة الفن مثل محمد عبده، سعد إبراهيم، هيام يونس، وفوزي محسون، كانت جزءاً من صياغة مشهد فني عربي واسع، استطاع فيه أن يكون صوتاً منفرداً دون أن يفقد صدى التراث.

ومن خلال تحرير صفحة «سفينة حنان» في مجلة اليمامة السعودية، أسهم في رفد المشهد الثقافي الشعبي بما يستحق من اهتمام. كان يرى أن اللغة الشعبية ليست لهجة عابرة، بل جزء من ذاكرة تُورِّث وتُصان.

بين الفن والرياضة.. رؤية تربط الجمال ببناء الإنسان

قليلون يعرفون أنّه كان جزءاً من منظومة نادي الهلال منذ تأسيسه.

كان يؤمن أن الفن والرياضة ليسا ترفاً، بل ركيزتان لصناعة إنسان سعودي متوازن، يجمع بين الوعي الجمالي واللياقة الفكرية والبدنية.

هذه الرؤية جعلت منه شخصية متعددة الأبعاد، تتجاوز حدود القصيدة إلى فضاءات أوسع.

استمر في إنتاج الشعر حتى آخر أيامه، وتجلّى بعض من هذا الإرث في ديوانه «أمل باكر» الذي حمل صوراً إنسانية ووطنية ووجدانية عميقة.

صداقته مع الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي، وعلاقته المتينة بالعميد طارق عبدالحكيم، لم تكن علاقات عابرة، بل جسوراً صنعت تجربة فنية كاملة، امتدت من مكة إلى الطائف، ومن النص إلى اللحن، ومن الفن إلى الوجدان.

ناصر بن جريد.. شاعر يستحق الاحتفاء لأنه لم يكن مجرد شاعر مرَّ عبر الأغنية السعودية.. كان واحداً من الذين بنوا هويتها، ورفعوا منسوب جمالها، وتركوا فيها أثراً لا يُمسح. من «سكة التائهين» إلى ذرى المجد الفني.. ظل «بن جريد» شاعراً لا يضيع.. لأنه زرع نفسه في الذاكرة الغنائية لوطنٍ لا ينسى مبدعيه.