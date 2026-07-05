يتفق معظم المختصين في كرة القدم، على أن نجاح أي نادٍ أو منتخب لا يبدأ من الفريق الأول، بل يبدأ من الفئات السنية. فهي المرحلة التي يُكتشف فيها اللاعب، وتُبنى خلالها شخصيته، وتُطوَّر مهاراته الفنية والبدنية والذهنية، ليصبح في المستقبل لاعباً قادراً على المنافسة في أعلى المستويات.

الفئات السنية ليست مجرد بطولات للناشئين، بل هي مشروع استثماري ورياضي طويل الأمد. فالأندية التي تهتم بالأكاديميات وبرامج التطوير تحصد ثمار ذلك بعد سنوات، سواء من خلال تصعيد اللاعبين إلى الفريق الأول أو تحقيق عوائد مالية من انتقالاتهم.

ولا يقتصر دور الفئات السنية على تعليم المهارات الأساسية، مثل التمرير والتسديد والمراوغة، بل يمتد إلى غرس الانضباط، والالتزام، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس، واحترام المدرب والزملاء. هذه القيم تصنع لاعباً محترفاً قبل أن تصنع لاعباً موهوباً.

ومن الأخطاء الشائعة الحكم على اللاعب في سن مبكرة. فالكثير من النجوم العالميين لم يكونوا الأبرز في مراحلهم الأولى، لكنهم تطوروا بفضل الصبر، والاستمرارية، والبيئة التدريبية المناسبة. لذلك، يجب أن يكون تقييم اللاعبين مبنياً على التطور والإمكانات، وليس على النتائج الآنية فقط.

كما أن للأسرة دوراً مهماً في رحلة اللاعب. فالدعم النفسي، والابتعاد عن الضغط المبالغ فيه، وتشجيع اللاعب على التعلم والاستمتاع باللعبة، عوامل تساعده على النمو بشكل صحي داخل وخارج الملعب.

أما المدرب، فهو حجر الأساس في هذه المرحلة، إذ لا يقتصر دوره على التدريب، بل يشمل التربية، واكتشاف نقاط القوة والضعف، وبناء شخصية اللاعب، وتحفيزه على التطور المستمر.

فيما يمثل وكيل اللاعبين عنصراً مهماً عندما يصل اللاعب إلى مرحلة مناسبة من النضج. فالوكيل المحترف لا يبحث فقط عن انتقال سريع، بل يضع مصلحة اللاعب على المدى البعيد، ويختار البيئة التي تضمن له دقائق لعب، وتطوراً مستمراً، واستقراراً في مسيرته.

وفي كرة القدم الحديثة، أصبحت البيانات والإحصاءات والفيديوهات أدوات أساسية في متابعة لاعبي الفئات السنية. فالكشافون والأندية يعتمدون عليها لتقييم الأداء واتخاذ قرارات التعاقد، مما يجعل من الضروري أن يحرص اللاعب على تقديم أفضل مستوى في كل مباراة وتدريب.

في الختام، تبقى الفئات السنية هي المصنع الحقيقي لنجوم المستقبل. وكل استثمار فيها هو استثمار في مستقبل النادي والمنتخب والكرة بشكل عام. وعندما تتكامل جهود الأسرة، والمدرب، والنادي، والوكيل، يجد اللاعب البيئة المثالية لتحقيق حلمه والوصول إلى أعلى المستويات.