في رحلة إلى مؤتمر علمي خارج المملكة، لا يعلق في الذاكرة إلا تلك التفاصيل الصغيرة التي تُختبر فيها حقيقة العلاقة بين الإنسان والخدمة التي تحيط به. في تلك المدينة العربية، بدت التجربة وكأنها تتحرك في هامش الكفاية؛ المعروض محدود، والخيارات ضيقة، والخدمة تُؤدى ببرودٍ يوحي بأنها واجب لا رسالة. تمضي بين المرافق وفي داخلك سؤال لا يفارقك: هل يتم الأمر كما ينبغي، أم عليك أن تتأهب لاحتمال التعثر في كل خطوة؟ حتى أبسط الاحتياجات لا تمنحك طمأنينة كاملة؛ حجز يتأخر، موعد يضطرب، ومائدة تُقدَّم إليك وأنت تتساءل عن خضوعها لرقابة حقيقية، وعن مدى انضباطها لمعايير تحفظ صحة الإنسان وكرامته. وحين تجلس، تجد الأداء أقرب إلى التبرم منه إلى العناية، وكأن الخدمة تؤدى في حدودها الدنيا. وفي مثل هذا المناخ تعيش التجربة بحذر؛ لأنك لا تدري أين ينقصك حقك، ولا كيف يُستوفى. حتى الرحلة في طريق العودة جاءت على النسق نفسه؛ عرض محدود، حضور باهت، وخدمة تؤدى بحدها الأدنى، فيتسلل إلى النفس شعور بأن الإنسان في مثل هذه البيئات يُعامل على قدر الحاجة، أكثر من معاملته على قدر الكرامة. ثم جاءت لحظة التحول مع الانتقال إلى الطائرة السعودية عائداً إلى الوطن، فإذا بالمشهد كله يتغير. منذ الخطوة الأولى دخلت أفق الجزالة؛ جزالة لا تعني كثرة المعروض وحدها، وإنما وفرة تحمل معنى، وعطاءً يعبر عن هوية كاملة. تنوع في المأكولات، وعناية في التقديم، وحضور إنساني مشبع بالترحيب، وابتسامة تنبع من ثقافة ترى في الإحسان قيمة راسخة. في تلك اللحظات، تتحول الرحلة إلى تجربة تستحضر هوية الوطن في أدق التفاصيل؛ في اللغة التي تُخاطَب بها، وفي إشارات الطمأنينة التي تسبق وصولك، وفي حضور القيم الإسلامية السمحة التي تمنح السفر بعده المعنوي. ويأتي الوطن إليك في السماء مستقبلاً، حتى تشعر بدفئه قبل أن تلامس أرضه. وحين تصل إلى المطار، يبلغ المشهد تمامه؛ كثافة في الكوادر، وحركة منظمة، وتنافس هادئ على خدمتك، حتى تشعر أن كل يد تمتد إليك تحمل معها صورة وطنها. تمضي الخطوات بثقة، لأن خلفها منظومة تُتقن الحضور، وتسد منافذ الارتباك. ثم تمتد الجزالة إلى فضاء الوفرة الذي يعكس اقتصاداً حياً ورؤية عميقة؛ تنوع في المتاجر، وثراء في المعروض، وجودة تمتد إلى أدق التفاصيل. وتتعدد خيارات التنقل حتى يصبح الاختيار حقاً طبيعياً؛ من سيارات الأجرة إلى التطبيقات إلى الشركات، في صورة تجسد معنى السعة. وهكذا تتجاوز الجزالة حدود الخدمة لتصبح فلسفة علاقة، تقوم على الإكرام والإتقان، وترى الإنسان قيمة تُصان. وما بدأ رحلة إلى مؤتمر انتهى بكشف فارق حضاري يتجلى في أدق التفاصيل؛ جزالة سعودية تزرع في النفس طمأنينة، وتمنح الإنسان شعوراً بأنه في وطن يكرمه، ويجعل الإحسان جزءاً من هويته.