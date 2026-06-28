سعوديون ولو كَرِهَ الكارهون.

في عالمٍ تتغير فيه التحالفات بسرعة، وتتبدل فيه المصالح بين ليلة و ضحاها، وتُصنع فيه الأزمات أحياناً أكثر مما تُصنع الحلول، تقف المملكة العربية السعودية أمام جملة من التحديات السياسية التي لا يمكن لعاقل أن ينكر وجودها، لكنها في الوقت ذاته تقف أمامها بثقة دولة تعرف نفسها جيداً، وتعرف وزنها الحقيقي، وتدرك أن مكانتها لم تأتِ من فراغ، ولا من ظرف عابر، ولا من دعم مؤقت، بل من تاريخ طويل من البناء، والقيادة، والحكمة، والثبات.

السعودية اليوم ليست مجرد دولة إقليمية مؤثرة، بل أصبحت رقماً صعباً في المعادلات الدولية الكبرى، وكلما ارتفع شأن دولة ارتفع معها حجم الاستهداف، فهذه سنة السياسة منذ فجر التاريخ، إذ لا تُحارب الدول الضعيفة، لأنها ببساطة لا تستحق العناء، بينما تُستهدف الدول الصاعدة لأنها تغيّر الموازين، وتعيد توزيع النفوذ، وتفرض واقعاً جديداً لا يروق لكثيرين.

من أبرز التحديات التي تواجه المملكة اليوم الحملات الإعلامية المنظمة التي تُدار من منصات مختلفة وبلغات متعددة، بهدف التشكيك في نجاحاتها أو التقليل من إنجازاتها أو تشويه صورتها أمام العالم، والحقيقة أن هذه الحملات لم تعد تستهدف السياسات السعودية فحسب، بل أصبحت تستهدف الهوية الوطنية ذاتها، لأنها تدرك أن قوة المملكة الحقيقية لا تكمن فقط في اقتصادها أو جيشها أو نفوذها السياسي، بل في تلاحم شعبها مع قيادتها، وفي إيمان السعوديين بمشروع دولتهم.

ومن التحديات كذلك محاولات بعض القوى الإقليمية استثمار الاضطرابات المحيطة بالمنطقة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الدول العربية، وهنا تبرز السعودية كدولة تدفع دائماً نحو التهدئة والحلول السياسية والحفاظ على مؤسسات الدول، بينما يراهن آخرون على الفوضى والانقسام والمليشيات والحروب بالوكالة، لذلك لم يكن غريباً أن تتحول المملكة إلى هدف دائم لمن يتضرر من مشاريع الاستقرار.

كما تواجه المملكة تحدياً آخر يتمثل في سرعة التحولات الدولية، فالعالم يعيش مرحلة إعادة تشكيل واسعة لمراكز القوة الاقتصادية والسياسية، وهذا يتطلب يقظة دائمة ومرونة استراتيجية عالية، وهو ما أثبتته القيادة السعودية من خلال قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع الشرق والغرب دون التفريط بالسيادة الوطنية أو الارتهان لأي محور دولي، وهذه معادلة ليست سهلة كما يتصور البعض.

ولعل من أخطر التحديات أيضاً محاولات اختراق الوعي الوطني عبر الفضاء الرقمي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لحروب التأثير، ونشر الشائعات، وصناعة الانقسامات، وبث الإحباط، والتشكيك بكل إنجاز، وتصوير كل نجاح على أنه فشل، وكل تقدم على أنه مؤامرة، وكل قرار سيادي على أنه أزمة، وهنا لا تصبح المواجهة أمنية أو إعلامية فقط، بل تصبح مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة.

لكن ما يغفل عنه خصوم المملكة، أن السعودي اليوم ليس هو سعودي الأمس، فقد أصبح أكثر وعياً، وأكثر إدراكاً لطبيعة ما يدور حوله، وأكثر قدرة على التمييز بين النقد الموضوعي والاستهداف المغرض، وأكثر فهماً لحجم التحولات التي تعيشها بلاده، لذلك تفشل كثير من محاولات التشويش قبل أن تبدأ.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه السعودية في الحقيقة ليس ما يأتيها من الخارج، بل أن تحافظ على وتيرة نجاحها المتسارعة، لأن الدول العظيمة لا تقاس بما حققته بالأمس، بل بما ستنجزه غداً، ولهذا تستمر المملكة في تطوير اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، وبناء الإنسان السعودي، وتعزيز حضورها الدولي، والاستثمار في المستقبل بثقة دولة تعرف أن الزمن يعمل لصالحها لا ضدها.

وإذا كان البعض ينزعج من صعود السعودية، فذلك شأنه، وإذا كان البعض يحاول إنكار مكانتها، فذلك حقه، وإذا كان البعض يراهن على تعثرها، فهذه مشكلته لا مشكلة السعوديين، لأن الوقائع على الأرض لا تُهزم بالشعارات، والإنجازات لا تُلغى بالحسد، والدول الكبرى لا تتوقف عند ضجيج العابرين.

سيبقى السعوديون، كما كانوا دائماً، السند الأول لدولتهم، والحصن المنيع لوحدتها، والظهير الصادق لقيادتها، لأن العلاقة بين الدولة وشعبها في المملكة ليست علاقة مصالح مؤقتة، بل علاقة تاريخ وهوية ومصير مشترك.

ولهذا كله نقولها بثقة لا تعرف التردد، وباعتزاز لا يحتاج إلى شهادة أحد، وبقناعة رسختها الوقائع قبل الكلمات:

سعوديون ولو كَرِهَ الكارهون.