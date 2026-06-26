حين قرأت منشورًا متداولًا يستحق التباهي به ، عن قرار إنشاء المنظومة الوطنية للتعليم والتطوير الكروي، لم أفكر فيه كقرار رياضي فحسب، بل كمشروع تنموي يعيد طرح سؤال قديم سبق أن ناقشته قبل صدور القرار، وأعود اليوم لطرحه بصيغة جديدة: كيف تُصنع الموهبة الكروية؟

يقول السياق التاريخي الكروي إن اكتشاف اللاعبين كان يعتمد إلى حد كبير على المصادفة أو الاجتهادات الفردية. وغالبًا ما تأتي القصة بالشكل التالي: لاعب يلفت انتباه مدرب، أو موهبة يكتشفها نادٍ ما. لكن هذا القرار يبدو وكأنه ينقلنا من مرحلة البحث عن الموهبة إلى مرحلة صناعتها وفق منهجية واضحة تبدأ من التعليم المبكر وتنتهي بالاحتراف.

ما يثير الاهتمام هنا ليس إنشاء أكاديميات أو دوريات مدرسية فحسب، بل الفلسفة الكامنة خلف المشروع .. فهل يمكن اعتبار كرة القدم جزءًا من منظومة التنمية البشرية؟ وهل تفتح هذه المنظومة الباب أمام أسئلة تحتاج الوقوف عندها ، هل تكفي البنية المؤسسية لصناعة التميّز الرياضي، أم أن النجاح سيظل مرتبطًا بعوامل ثقافية وسياقات اجتماعية أخرى؟ وكيف يمكننا قياس أثر هذه المنظومة بعد عشر سنوات؟ هل بعدد اللاعبين المحترفين؟ أم بمستوى المنتخبات؟ أم بقدرتها على إنتاج معرفة وبحوث رياضية تسهم في تطوير اللعبة؟ أم أن المعيار الحقيقي سيكون الوصول إلى منصة التتويج في كأس العالم؟ كما أن وجود مسارات تعليمية وجامعية متخصصة يطرح تساؤلًا مهمًا حول العلاقة بين التعليم والرياضة.. هل سنشهد مستقبلًا جيلًا من الرياضيين يمتلك المعرفة العلمية بقدر امتلاكه للمهارة الفنية؟ وهل تتحول كرة القدم من نشاط تنافسي فقط إلى قطاع معرفي واقتصادي متكامل؟

في تقديري، لا تكمن القيمة الحقيقية لهذا القرار في نتائجه القريبة، بل في قدرته على بناء نموذج مستدام لتطوير المواهب الكروية .. فالرهان هنا ليس على بطولة قادمة أو جيل استثنائي عابر، وإنما على تأسيس منظومة قادرة على إنتاج النجاح بصورة متكررة ومتمكنة.

ختامًا.. يبقى عندي السؤال الأهم في هذه التجربة، هل سنكون أمام مشروع لتطوير كرة القدم فقط، أم أمام نموذج وطني جديد لكيفية اكتشاف التميز وصناعته في مختلف المجالات والمسارات الرياضية.