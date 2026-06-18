في عالم اليوم، لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تُلعب داخل المستطيل الأخضر، بل أصبحت واحدة من أقوى أدوات التسويق وصناعة الصورة الذهنية للدول. وكأس العالم تحديداً يُمثّل أكبر ملتقى للحضارات والثقافات والشعوب، حيث تتجه أنظار مليارات البشر إلى حدث واحد يتجاوز الرياضة ليصبح منصة عالمية للتأثير والتواصل.

لذلك يمكن النظر إلى بعض اللحظات التاريخية في مسيرة المنتخب السعودي بوصفها إنجازات رياضية وتسويقية في الوقت ذاته. فعندما سجل سعيد العويران هدفه الأسطوري في مرمى بلجيكا خلال كأس العالم 1994، لم يكن مجرد هدف منح الأخضر فوزاً تاريخياً وتأهلاً للدور الثاني، بل كان لحظة وضعت اسم السعودية في قلب المشهد العالمي. ذلك الهدف، الذي صنّفه كثيرون ضمن أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، ما زال حاضراً في ذاكرة الجماهير العالمية حتى اليوم.

وبعد ما يقارب ثلاثة عقود، جاء هدف سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين خلال كأس العالم 2022 ليؤكد أن السعودية قادرة على صناعة اللحظات الكبرى. فذلك الهدف لم يكن مجرد لقطة فنية رائعة، بل تحوّل إلى قصة تداولتها وسائل الإعلام العالمية، وأصبح عنواناً لعشرات الحملات الإعلانية والرسائل التسويقية التي استثمرت في صورة المملكة وإنجازاتها الرياضية.

هذه الأهداف لم تحقق الانتصار داخل الملعب فقط، بل ساهمت في بناء حضور ذهني عالمي للمملكة. ففي عصر الاقتصاد الرياضي، قد تساوي لحظة كروية ناجحة ملايين الدولارات من الحملات الإعلامية؛ لأنها تصل مباشرة إلى مشاعر الجماهير وتبقى راسخة في الذاكرة.

واليوم، تشهد الكرة السعودية مرحلة جديدة من الحضور الدولي. فالدوري السعودي لم يعد بطولة محلية تتابعها الجماهير داخل المملكة فحسب، بل أصبح وجهة لنجوم عالميين ومحط اهتمام وسائل الإعلام الرياضية في مختلف القارات. وأصبح من المعتاد أن نسمع المعلقين والمحللين في البطولات الكبرى يعرّفون اللاعبين بعبارة: «هذا اللاعب يلعب في الدوري السعودي». هذه الجملة البسيطة تعكس حجم التحوّل الذي حدث في مكانة الكرة السعودية على المستوى الدولي.

لقد أثبتت الرياضة أنها أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب، وأن النجاح في كأس العالم يتجاوز حدود النتائج والأرقام. فكل هدف تاريخي، وكل مشاركة مميّزة، وكل نجم يختار الدوري السعودي، يضيف لبنة جديدة في بناء صورة المملكة عالمياً، ويعزز حضورها دولةً مؤثرةً قادرةً على صناعة الحدث داخل الملعب وخارجه.