قد لا يكون أكثر ما يكشفه كأس العالم 2026 داخل الملاعب، بل في الطريقة التي تُدار بها البطولة خارجها، حيث يمكن لمدينة لا تستضيف أي مباراة أن تصبح جزءاً يومياً من تشغيل حدث رياضي عالمي، وتتحوّل حدود دولية إلى عنصر أساسي في إدارة منتخب يخوض مبارياته بين دولتين.

في تيخوانا، لا يتعلق الأمر بإقامة المنتخب الإيراني في مدينة، بل بوجود منتخب يتحرك في مسار جغرافي وسياسي غير مسبوق: إقامة خارج الدولة المستضيفة، انتقال متكرر عبر أحد أكثر المعابر الحدودية حساسية في العالم، ثم عودة إلى نقطة انطلاق خارج نطاق الملاعب. بهذا المعنى، لا تصبح البطولة مجرد منافسة رياضية، بل منظومة حركة تُدار خارج عدسات البث التلفزيوني.

هذا النموذج يخلق بنية تشغيلية استثنائية: إقامة في المكسيك، مباريات في الولايات المتحدة، وتنقلات متكررة عبر واحد من أكثر المعابر الحدودية كثافة وحساسية في العالم. ومع هذا النمط، تتحوّل الحدود من خط جغرافي ثابت إلى عنصر فاعل داخل بنية الحدث نفسه.

في هذا السياق، لا تعود الجغرافيا مجرد خلفية للبطولة، بل تصبح جزءاً من طريقة إدارتها.

«في هذا النموذج، لم تعد الحدود تفصل الدول، بل أصبحت جزءاً من طريقة تشغيل البطولة نفسها».

من منظور أمني وتشغيلي، لا يتعلق الأمر فقط بتأمين منتخب رياضي، بل بإدارة مسار ممتد يتكرر يومياً تقريباً، ويضم ثلاث طبقات مترابطة: الإقامة في تيخوانا، العبور الحدودي، والتنقل إلى مدن المباريات داخل الولايات المتحدة. هذا التوزيع يرفع مستوى التعقيد، لأن كل انتقال يصبح نقطة مستقلة ضمن سلسلة إدارة مخاطر مستمرة، وليس حركة لوجستية عابرة.

وتبرز في هذا السياق المطارات والمعابر الحدودية بين تيخوانا وجنوب كاليفورنيا كعناصر تشغيلية محورية. فهي ليست مجرد نقاط عبور، بل محطات قرار وإجراءات وتنسيق متعدد الجهات. كل انتقال يمثل احتكاكاً تنظيمياً وأمنياً مستقلاً، ما يجعل الحركة اليومية جزءاً من معادلة إدارة الحدث، وليس تفصيلاً ثانوياً فيه.

«كل عبور للحدود خلال كأس العالم 2026 لا يُعامل كحركة لوجستية فحسب، بل كحدث أمني مستقل بحد ذاته».

بالنسبة للمكسيك، فإن استضافة المعسكر تضع تيخوانا في موقع استثنائي داخل منظومة كأس العالم. فالمسؤولية لا تقتصر على الإقامة والتدريب، بل تمتد إلى إدارة بيئة حدودية عالية الحساسية، والتنسيق المستمر مع الولايات المتحدة والجهات المنظمة. وبهذا المعنى تتحوّل المدينة إلى نقطة ارتكاز تشغيلية في شبكة أمنية عابرة للدول، رغم أنها خارج قائمة المدن المستضيفة للمباريات.

أما الولايات المتحدة، فستتعامل مع الملف باعتباره حالة تشغيلية متعددة الأبعاد، حيث يمثل كل دخول وخروج عبر المطارات الحدودية نقطة تقاطع بين التزامات استضافة البطولة ومتطلبات الأمن وإدارة الحدود. هذا النمط من الحركة المتكررة يضيف طبقة إضافية من الحساسية إلى ملف أساساً سياسي وأمني بطبيعته.

في المقابل، تمثل المشاركة في البطولة فرصة لتعزيز الحضور الدولي وتقديم صورة دولة قادرة على الظهور في أكبر حدث رياضي عالمي، رغم التوترات السياسية المحيطة بها. كما تمنح البطولة مساحة للتواصل مع الجاليات في الخارج وتوسيع أدوات القوة الناعمة في فضاء إعلامي عالمي شديد الكثافة وسريع التفاعل.

لكن ما يجعل مثل هذه الأحداث أكثر تعقيداً هو أن الرياضة لم تعد معزولة عن المجال المعلوماتي. ففي البيئات الدولية عالية الزخم، يصبح الاهتمام الإعلامي والتحليلي جزءاً موازياً للحدث نفسه. فوسائل الإعلام العالمية، إلى جانب دوائر التحليل المفتوح المصدر، تتابع ليس فقط نتائج المباريات، بل حركة الوفود وسلوكها العام وسياقها الجغرافي والسياسي، باعتبارها مؤشرات قابلة للقراءة ضمن المشهد الأوسع.

«في البطولات الكبرى، لا تكون الملاعب هي مركز الثقل دائماً، بل تنتقل الأهمية أحياناً إلى الأماكن التي لا تظهرها كاميرات البث».

في النهاية، لا تبدو تيخوانا مجرد مدينة هامشية في خريطة كأس العالم 2026، بل عقدة تشغيلية داخل نظام أوسع يتقاطع فيه الأمن مع الرياضة، والحدود مع السياسة، والتنقل مع الجغرافيا. وبينما تُحسم نتائج المباريات داخل الملاعب الأمريكية، تُدار في الخلفية منظومة أكثر تعقيداً تمتد من معسكر في المكسيك إلى المعابر والمطارات الحدودية.

وقد لا تشارك تيخوانا في البطولة، لكنها قد تكون أحد أهم عناصرها غير المرئية؛ المدينة التي تكشف أن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد لعبة داخل المستطيل الأخضر، بل جزءاً من عالم تتداخل فيه الرياضة مع الجغرافيا والسياسة والأمن أكثر من أي وقت مضى.