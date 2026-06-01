انتهى موسم الحج لهذا العام بنجاح لافت ومميّز، وبات التطور النوعي الذي تقدّمه حكومة المملكة في البنى التحتية والخدمات العامة لضيوف الرحمن عاماً بعد عام حديثاً مليئاً بالإعجاب والثناء وإبداء الشكر والتقدير. ولكن اللافت هذا العام كان التطور النوعي في استخدام التقنية وتطويعها بشكل لافت ومؤثر لأجل خدمة أفواج الحجاج.

في سابقة تشغيلية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول تصريح تشغيلي من نوعه لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار داخل نطاق المشاعر المقدسة، وذلك لصالح شركة تيرا درون أريبيا (Terra Drone Arabia)، وفق بيان واس. ويُعدّ هذا التصريح ترقيةً رسمية لتجارب تشغيلية جرى اختبارها في موسم الحج الماضي، إذ أسهمت نتائجها في تطوير الأطر التنظيمية اللازمة للوصول إلى هذا التصريح. وتؤكد الهيئة أن العمليات تسير وفق «أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية»، غير أن البيان لم يُفصح عن عدد الطائرات المُشغَّلة أو نطاق التوصيل الجغرافي الدقيق داخل المشاعر.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة السياحة خدمة «التسكين الذكي» للحجاج، المبنية على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي تتيح تسجيل دخول الحجاج آلياً عبر بوابات إلكترونية تقرأ بطاقة نسك. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة نصر الأنصاري، في بيان واس، أن الخدمة «تقلِّل وقت الانتظار عند الوصول إلى مقار السكن من خلال مشاركة بيانات الحجاج مسبقاً مع مقدّمي خدمات الإسكان»، كما تدعم غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد سبق لها أن أعلنت، في الإيجاز الصحفي الأول لمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج المنعقد في منى، عن نشر أكثر من 111 ألف من القوى العاملة لخدمة ضيوف الرحمن، في حين يتابع مركز الرصد والتحكم أكثر من 95 مؤشر أداء بالتكامل مع 42 جهة حكومية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، وفق بيان «واس»، إن مؤشر رضا الحجاج بلغ 91% في موسم الحج الماضي، مضيفاً أن هذه النتيجة «باتت خط أساس جديداً» لقياس الأداء هذا العام.

شركة المياه الوطنية تضخ المياه عبر شبكات تتجاوز أطوالها 5700 كيلومتر، مع إجراء أكثر من 4000 فحص مخبري يومياً لضمان سلامة المياه. وعلى صعيد إدارة النفايات، يستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» نقل 10 آلاف طن من النفايات وإعادة تدوير أكثر من 25 ألف متر مكعب خلال الموسم.

ونفذ أكثر من 25 مشروعاً تطويرياً في المشاعر المقدسة هذا العام، بزيادة بلغت 100% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك عبر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير. وشملت هذه المشاريع رفع الطاقة الاستيعابية في منى، وتجهيز أكثر من 54 ألف مخيم، وزراعة أكثر من 60 ألف شجرة في إطار مبادرة المشاعر الخضراء. وقد نفَّذت وزارة الحج والعمرة منذ مطلع ذي القعدة وحتى اليوم أكثر من 83 ألف جولة رقابية ميدانية.

نجاح موسم الحج لهذا العام خلفه العديد من التفاصيل الدقيقة والمهمة التي تحتاج لإبرازها وتسليط الضوء عليها.