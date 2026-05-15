لم يكن بيان النيابة العامة الأخير بشأن تجريم كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات والكراهية مجرد تذكير بنصوص نظامية أو تحذير قانوني عابر، بل تأكيداً واضحاً على واحدة من أهم الحقائق التي قامت عليها الدولة السعودية وهي أن الانتماء الأعلى في هذه الدولة هو للوطن أولاً، وما عداه يبقى داخل هذا الإطار الوطني الجامع، لا فوقه ولا بديلاً عنه.

وفي الحقيقة، فإن الدولة السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- نجحت في تحويل هذا التنوع الاجتماعي إلى هوية وطنية جامعة، أصبح فيها الانتماء السعودي هو السقف الأعلى الذي يلتقي تحته الجميع، مهما اختلفت الامتدادات والأسماء والخلفيات الاجتماعية. ولهذا، فإن القبائل والعوائل والمكوّنات الاجتماعية بقيت جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، لكن داخل إطار أكبر اسمه الدولة السعودية الحديثة، التي جعلت المواطنة والانتماء الوطني المعيار الأعلى الذي يجمع الجميع.

ولهذا، فإن نجاح أي سعودي في الرياضة أو الاقتصاد أو العلم أو الإدارة لا يُختزل في القبيلة أو العائلة أو المنطقة التي ينتمي إليها، لأن الإنجاز في النهاية يُضاف أولاً إلى رصيد الوطن نفسه. فحين يتفوق أحد أبناء هذا الوطن، فإن المستفيد الحقيقي ليس مكوّناً اجتماعياً بعينه، بل الدولة السعودية التي صنعت البيئة، وفتحت الفرصة، وبنت الاستقرار الذي سمح لهذا النجاح أن يتحقّق.

ومن هنا تحديداً، تصبح الخطابات التي تُعيد الناس إلى الانتماءات الضيقة، أو تحاول تصوير المجتمع وكأنه مجموع ولاءات متنافسة، ليست مجرد تجاوز اجتماعي، بل سلوكاً يمس وحدة المجتمع وتماسكه، وهو ما تعامل معه النظام السعودي بوضوح، حين اعتبر الدعوات أو الأفعال التي تمس الوحدة الوطنية أو تثير النعرات والكراهية من السلوكيات المجرّمة نظاماً، إدراكاً لما قد تخلقه من أثر يتجاوز الأفراد إلى استقرار المجتمع نفسه.

واللافت أن المملكة، رغم هذا الحزم الواضح في حماية الوحدة الوطنية، لا تتعامل مع المسألة بوصفها مواجهة اجتماعية، بل بوصفها حماية للسلم المجتمعي والنظام العام. ولهذا جاءت المعالجة ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يربط بين أمن المجتمع واستقرار الدولة وتجريم كل ما يؤدي إلى الفرقة أو التحريض أو الكراهية.

وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة مجدّداً دورها بوصفها إحدى أهم أدوات حماية النظام العام والسلم المجتمعي، ليس فقط عبر تطبيق النصوص النظامية، بل من خلال ترسيخ الوعي بأن حرية التعبير لا تنفصل عن مسؤولية الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

وفي زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تضخيم أي خطاب متوتر خلال ساعات، تبدو هذه الرسائل أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالكلمات لم تعد مجرد آراء عابرة، بل أصبحت قادرة على تشكيل وعي جمعي، أو خلق احتقان، أو إعادة إنتاج انقسامات تجاوزها المجتمع منذ عقود طويلة. وربما كانت أخطر الانقسامات هي تلك التي تبدأ على هيئة كلمات عابرة.. ثم تتحوّل مع الوقت إلى وعي مشوّه يرى المجتمع كجزر منفصلة لا كوطن واحد.

ومن يقرأ تاريخ الدولة السعودية المعاصرة يدرك أن أحد أعظم إنجازاتها لم يكن فقط بناء الاقتصاد أو المؤسسات، بل بناء هوية وطنية استطاعت أن تجمع هذا التنوع الاجتماعي الكبير داخل مشروع دولة مستقر ومتجانس. ولهذا، فإن الحفاظ على اللُحمة الوطنية لم يعد مجرد خطاب معنوي، بل جزءاً من حماية الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة نفسها.

وفي تقديري، فإن الرسالة الأهم في بيان النيابة العامة لم تكن فقط التذكير بالعقوبات، بل التأكيد على أن الدولة السعودية تنظر إلى الوحدة الوطنية باعتبارها خطاً سيادياً لا يقبل العبث أو المزايدة أو الاستغلال، خصوصاً في فضاء رقمي مفتوح قد تتحوّل فيه بعض العبارات العابرة إلى أدوات لإثارة الانقسام أو التشكيك في تماسك المجتمع.

وختاماً، فإن الأوطان لا تُحمى فقط بالحدود أو الأنظمة، بل أيضاً بحماية المعنى الذي يجمع الناس تحت اسم وطن واحد. وحين تؤكد الدولة، عبر مؤسساتها العدلية والقانونية، أن الانتماء الأعلى هو للسعودية أولاً، فهي لا تصادر التنوع الاجتماعي، بل تحميه من أن يتحوّل إلى بديل عن الوطن نفسه، وتؤكد أن قوة المملكة لم تكن يوماً في تشابه مكوّناتها.. بل في قدرتها على توحيدها تحت راية واحدة وهوية وطنية واحدة.