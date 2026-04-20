تُعرف المعارض الصناعية بأنها فعاليات اقتصادية متخصصة، تُنظم بصورة دورية؛ لعرض المنتجات الصناعية، والتقنيات الحديثة، والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي أمام جمهور مهني متخصص يشمل المستثمرين، والموردين، وصُنّاع القرار، والخبراء الفنيين. وتمتاز بتركيزها على قطاعات إنتاجية محددة، وبتنظيم فعاليات معرفية مصاحبة كالمؤتمرات وورش العمل، إضافة إلى توفير بيئة مباشرة للتفاوض وعقد الاتفاقيات التجارية، وتؤدي هذه المعارض وظائف اقتصادية متعددة، فهي تعزز كفاءة التسويق الصناعي، وتختصر الزمن اللازم للوصول إلى الشركاء والعملاء، وتسرّع عمليات التعاقد، وتدعم الابتكار عبر عرض أحدث التقنيات، كما تسهم في تحسين الصورة الذهنية للصناعة الوطنية على المستوى الدولي، وفي إطار التحوّل الاقتصادي، سعت المملكة إلى بناء قاعدة صناعية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً، وهو ما انعكس في توسع إقامة المعارض الصناعية في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة، والمناطق الصناعية الحديثة، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتطورة.

كما أسهمت جهات حكومية رئيسية في دعم هذا التوجه، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة السعودية للمعارض والمؤتمرات، حيث عملت هذه الجهات على تطوير البيئة التنظيمية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز جودة الخدمات المرتبطة بتنظيم المعارض واستضافتها.

ومن الناحية الاقتصادية تمثل المعارض الصناعية نافذة استراتيجية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، إذ تتيح عرض المشروعات الصناعية الجديدة، والحوافز الاستثمارية، والمزايا التنافسية التي توفرها البيئة الاقتصادية السعودية. كما تسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسلاسل الإمداد الكبرى، ودعم التصنيع المحلي بما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات..

وتبرز أهمية المعارض أيضاً في نقل المعرفة والتقنية، إذ تستضيف شركات عالمية تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأتمتة، والتصنيع الرقمي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي الصناعي، مما يرفع كفاءة المصانع الوطنية، ويدعم التحول نحو المصانع الذكية، ويعزز جاهزية القطاع الصناعي لمتطلبات الاقتصاد المعرفي..

كما يسهم قطاع المعارض في دعم الاقتصاد غير النفطي عبر تنشيط السياحة الاقتصادية، وزيادة إشغال مرافق الضيافة، وتحفيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس الأثر الممتد لهذه الفعاليات على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وترتبط المعارض الصناعية ارتباطاً وثيقا بالبرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية 2030، فهي تسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وعليه، يمكن القول إن المعارض الصناعية في ظل رؤية المملكة 2030 تمثّل أداة تنموية متكاملة تتجاوز دورها التقليدي كفعاليات تجارية، لتصبح ركيزة استراتيجية في مسار التحول الصناعي والاقتصادي، فهي تجمع بين الاستثمار والمعرفة والتقنية في فضاء واحد، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً صناعيّاً إقليميّاً، بما ينسجم مع طموحاتها نحو اقتصاد متنوع ومستدام.