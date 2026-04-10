منذ أن انطلقت برامج الابتعاث في المملكة العربية السعودية..



لم تكن مجرد مسارٍ تعليمي..



بل كانت رؤية إستراتيجية..



بعيدة المدى..



آمنت بأن الاستثمار الحقيقي



يبدأ بالإنسان..



وأن بناء الوطن لا يكتمل إلا ببناء أبنائه وبناته علماً ومعرفةً وخبرة..



وقد حظي هذا التوجه بدعمٍ واهتمامٍ كبيرين من القيادة الرشيدة.. حفظها الله..



التي جعلت من الابتعاث أحد



أهم روافد التنمية..



وأحد مرتكزات التحول الوطني..



فكان له أثرٌ واضح في إعداد جيلٍ سعودي مؤهل..



حاضرٌ اليوم في أرقى الجامعات العالمية..



ويحمل طموحاً يوازي ما أُتيح له



من فرص..



هذا النجاح..



لم يكن وليد اللحظة..



بل نتيجة تخطيطٍ عميق..



واستثمارٍ مستمر..



جعل من الإنسان السعودي



محوراً للتنمية..



وقيمةً يُبنى عليها المستقبل..



لكن..!



حين يكتمل التأهيل..



يبرز السؤال الأهم:



كيف يكتمل الأثر؟



فالمبتعث..



لا يعود بشهادةٍ فقط..



بل يعود بشغف..



وطموح..



وتطلعٍ صادق لأن يكون جزءاً



من مسيرة البناء..



وهنا..



لا نتحدث عن فجوة..



بل عن فرصة يمكن أن تُستثمر



بشكلٍ أكمل..



ومع تقديرنا الكامل للجهود الكبيرة



التي تبذلها الجهات المعنية..



وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية..



بقيادة وزيرها



المهندس أحمد بن سليمان الراجحي..



وما تقوم به من مبادرات نوعية



لرفع كفاءة سوق العمل..



وتعزيز التوطين..



وتوفير الفرص، وربط التدريب بالتوظيف..



يبقى الأمل بالله قائماً..



أن نشهد تكاملاً أعمق



بين مسارات التأهيل



ومسارات التوظيف..



والسؤال:



ما الذي يمنع..



أن تُبادر الجهات الحكومية



والوزارات..



والهيئات..



ببناء شراكات إستراتيجية مبكرة



مع برامج الابتعاث؟



شراكات تُبنى على معرفة دقيقة باحتياجات المستقبل..



وتربط التخصصات بالفرص



منذ البداية..



وتمنح المبتعث مساراً واضحاً



ينتظره بعد عودته..



ليس كالتزامٍ جامد..



بل كتنظيمٍ ذكي:



• جهة تعرف ما تحتاجه بعد سنوات



• ومبتعث يعرف أين سيكون بعد عودته



• ووطن يكسب الوقت والجهد معاً..



بهذا..



لا يعود المبتعث إلى سؤال:



«أين أبدأ؟»



بل إلى إجابة واضحة..



«هذا مكاني»..



وفي بيئة عمل منفتحة وتنافسية..



تستقطب الكفاءات من مختلف



دول العالم..



وهو أمرٌ طبيعي ومفيد..



يبقى من المهم..



أن تكون الكفاءة الوطنية



في موقعها الطبيعي..



لا تفضّلاً...



بل استحقاقاً..



فما استثمر فيه الوطن..



يستحق أن يُستثمر فيه..



الخاتمة:



ما بين قاعات الدراسة..



ومكاتب العمل..



مسافةٌ لا ينبغي أن تطول..



وما بين التأهيل



والفرصة..



قصةٌ تستحق أن تكتمل..



فالوطن الذي آمن بأبنائه..



واستثمر في تعليمهم..



وفتح لهم أبواب العلم.. والعالم



يستحق أن يراهم..



وقد عادوا إليه..



ليكونوا جزءاً من إنجازه..



ليس انتظاراً!



بل مشاركة..



ليس بحثاً..



بل دوراً واضحاً..



وحين يلتقي العلم بالفرصة..



والطموح بالمكان..



نكون قد أكملنا الحكاية..



كما ينبغي..