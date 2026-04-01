ممتلئ دورينا بنجوم فئة A على مستوى العالم يقودهم الأكثر تأثيراً والأكثر شعبية وجلهم في منتخبات بلدانهم وقدموا لأنديتنا من أكبر الأندية وما زال الباب مفتوحا لضم المزيد وفقاً لما يراه من يديرون هذا المشروع الضخم، وسجلت هذه الخطوة نجاحا جعلت دورينا في مصاف الدوريات الأكثر متابعة على كوكب الأرض.

لو سألت عن أين يلعب رونالدو، وبن زيما، ومحرز.. محبا لكرة القدم في قرية من قرى أفريقيا أو آسيا أو في غرب ريو البرازيلية لقالوا لك في الدوري السعودي، وإن زدت في البحث واتجهت إلى قرى كولومبيا والمكسيك وما جاورها ستجد الإجابة نفسها، وفي التفاصيل المعنية بالتأثير بات الدوري السعودي عنوانا شبه يومي في أكبر الصحف العالمية والبرامج التلفزيونية المتخصصة بكل اللغات.

محمد صلاح الذي نحبه كما يحبه الجمهور المصري كان إلى قبل عامين هدفا، إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق لسبب أو لآخر، ولا أعتقد أن الرغبة ما زالت قائمة بنفس ما كانت عليه قبل عامين.

اليوم صلاح كما هو أي لاعب يريد اللعب في الدوري السعودي، وهذا أمر طيب ويدل دلالة أكيدة على أن دورينا مطمع لكل النجوم.

قد تسمع عزيزي المتابع أن كل الأندية فاوضت صلاح ومنحته عروضا فلكية، لكن الحقيقة لا يملكها إلا القائمون على المشروع.

فوضى طائرة صلاح دخلت الأجواء السعودية، وسخرية سجل ابنته في مدرسة في جدة لن تتكرر وتسويق بعض البرامج العربية مرحلة ولن تعود.

شخصياً أحترم صلاح وأفاخر بصلاح وعاشق قديم لليفربول وما زلت... ورغم ذلك لست متحمسا لانضمام صلاح لأي نادٍ سعودي ليس تقليلاً منه ولكن عشقاً للأهلي المصري، أتمنى أن يتوج مسيرته في هذا النادي العظيم الذي سيعيد من خلاله صلاح الحياة للدوري المصري، وأتمنى ألا يؤخذ كلامي على غير محمله.

صلاح كبير وهرم مصر الرابع أكبر..