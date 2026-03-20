في كل مرة يُذكر فيها «نظام الإفلاس»، يتبادر إلى الذهن معنى واحد: النهاية؛ نهاية النشاط، وانقضاء الشركة، وربما نهاية السمعة التجارية. هذا الفهم، على شيوعه، لم يعد يعكس حقيقة النظام ولا فلسفته. فالمفارقة التي يغفل عنها كثيرون أن النظام الذي يحمل اسم «الإفلاس»، لم يُصمم ليُنهي الكيانات، بل ليمنحها فرصة للبقاء.

الإشكالية ليست في النصوص النظامية، بل في الصورة الذهنية المرتبطة بها. فالبعض لا يزال ينظر إلى الإفلاس باعتباره وسيلة للتهرّب من الالتزامات، أو بابًا لإسقاط الحقوق. وهذا تصوّر أقرب إلى الانطباع منه إلى الواقع. لأن من يتهرّب من الديون لا يلجأ إلى القضاء، ولا يضع نفسه تحت رقابة إجراء نظامي يُلزم بالإفصاح، ويقيّد التصرف، ويرتب الحقوق وفق آلية دقيقة. الهروب يكون خارج النظام، أما الدخول فيه فهو في حقيقته التزام به.

نظام الإفلاس في جوهره لا يحمي طرفًا على حساب آخر، بل ينظّم العلاقة بين جميع الأطراف. فهو لا يمنح التاجر حصانة، ولا يُسقط حقوق الدائنين، وإنما يعيد ترتيب المشهد بطريقة تمنع الفوضى. ففي غياب إطار منظم، تتحوّل المطالبات إلى سباق غير عادل، يسارع فيه البعض إلى الحجز، بينما يتأخر آخرون فيخسرون، وتتآكل الأصول، وتضيع القيمة الاقتصادية. أما في ظل النظام، فإن الحقوق لا تُلغى، بل تُدار بعدالة، بما يحفظ القيمة الاقتصادية ويمنع تآكلها تحت ضغط الإجراءات الفردية المتسارعة.

ومن أكثر المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح، ربط الإفلاس بالتصفية. فالتصفية ليست إلا أحد مخرجات النظام، وليست هي الأصل فيه. الأصل هو منح المنشأة أدوات للتعافي: إعادة تنظيم مالي، تسوية وقائية، وجدولة للالتزامات، مع إمكانية استمرار النشاط. هذه الأدوات لا تستهدف إغلاق الكيان، بل الحفاظ عليه متى ما كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا، وهو ما يعكس تحولاً في فلسفة التشريع من إنهاء التعثر إلى إدارة التعثر.

وفي هذا السياق، يجدر التوقف عند نقطة عملية كثيرًا ما تُغفل: أن نظام الإفلاس ليس مسارًا واحدًا، بل مجموعة من الإجراءات التي تختلف باختلاف حالة المنشأة ومدى قدرتها على التعافي. فهناك إجراءات تُبنى على فكرة «الإنقاذ»، مثل التسوية الوقائية التي تتيح للمدين التوصل إلى اتفاق مع دائنيه مع احتفاظه بإدارة نشاطه، وكذلك إعادة التنظيم المالي التي تتم تحت إشراف قضائي وتُعاد فيها هيكلة الالتزامات بشكل أكثر عمقًا. وفي المقابل، تبقى التصفية خيارًا نظاميًا مشروعًا، لكنه يأتي في المرحلة التي يتبيّن فيها أن الاستمرار لم يعد مجديًا اقتصاديًا. وهنا تبرز أهمية الوعي: ليس كل تعثر يعني تصفية، وليس كل حالة تُعالج بذات الأداة، بل إن حسن اختيار الإجراء المناسب في التوقيت المناسب قد يكون الفارق بين التعافي والانتهاء.

وتبرز هنا نقطة جوهرية يغفل عنها كثير من الممارسين في السوق، وهي أن المشكلة في الغالب ليست في النظام، بل في توقيت اللجوء إليه. فحين تتأخر المنشأة في اتخاذ القرار، وتصل إلى مرحلة الانهيار الكامل، تضيق الخيارات، وتصبح التصفية نتيجة شبه حتمية. بينما في المراحل المبكرة، يمكن للنظام أن يؤدي دوره الحقيقي كأداة للإنقاذ وإعادة التوازن، خصوصًا عندما يتم اختيار الإجراء الأنسب لطبيعة التعثر بدقة ووعي.

وفي مقابل هذه المخاوف المتداولة، تظهر أحيانًا تصورات بأن نظام الإفلاس قد يُستغل كوسيلة للتنصل من الالتزامات أو كغطاء لإخفاء الحقوق. غير أن هذه التصورات لا تنسجم مع طبيعة الإجراءات النظامية التي تخضع لإشراف قضائي دقيق. فإجراءات الإفلاس لا تُدار بشكل تلقائي أو شكلي، بل يباشرها ناظر مختص يمتلك صلاحيات واسعة للتحقق من الوضع المالي، ومراجعة التصرفات السابقة، والتأكد من عدم وجود أي سلوك يهدف إلى الإضرار بالدائنين أو التحايل على النظام. كما أن الإطار النظامي يتيح الطعن، ويُرتب المسؤولية عند ثبوت أي إساءة استخدام، بما يجعل اللجوء إلى النظام مسارًا منضبطًا لا يمكن توظيفه بسهولة خارج مقاصده، ويمنح الدائنين قدرًا عاليًا من الطمأنينة بأن حقوقهم لا تُهدر تحت مظلة الإجراءات.

كما أن النظام لا يُهمل حقوق الأطراف الأضعف كما يُشاع، بل على العكس، يعزز من حمايتها. إذ يفرض ترتيبًا عادلًا للسداد، ويمنع التفضيل غير المشروع، ويضمن شفافية الإجراءات، بما يحوّل دون استئثار الأقوى على حساب غيره. وفي هذا السياق، فإن غياب النظام هو الذي يفتح الباب لتغول البعض، لا وجوده.

وفي المحصلة، فالإفلاس لم يعد يعني الإفلاس بمعناه التقليدي. بل أصبح إطاراً قانونياً لإدارة الأزمات المالية، يوازن بين حماية الحقوق واستمرار النشاط، ويعكس نضجًا تشريعيًا يتماشى مع بيئة اقتصادية حديثة تسعى إلى الاستدامة لا الإقصاء. ومن يدرك هذه الحقيقة، لن يرى في النظام تهديدًا لبقاء الشركة، بل أداة استراتيجية لا غنى عنها في إدارة الأعمال، كما لم تعد إجراءات الإفلاس في كثير من الحالات نهاية المنظومات التجارية من الناحية التشغيلية، بل كانت بداية لإعادة ترتيبها وعودتها إلى السوق بشكل أكثر توازنًا وقدرة على الاستمرار. فالكيانات التي تُدار أزماتها بوعي، وتلجأ إلى الأدوات النظامية في توقيتها الصحيح، لا تخرج من التجربة أضعف، بل غالبًا أكثر انضباطًا ونضجًا.