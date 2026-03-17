اليوم وفي وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي يتسيد الواقع البشري؛ تنتقل القرارات من غرف العمليات المكتظة بالخرائط والتقديرات البشرية إلى ساحات تُدار بمعادلات رقمية معقدة، تعيد التقنيات الذكية فيه رسم بروتوكولات المواجهة بين واشنطن وطهران، وتختصر زمن القرار بين رصد الهدف وتنفيذ الضربة!

في العقود الماضية، كانت الولايات المتحدة تدير حروبها وفق منظومة تقليدية تقوم على تفوق جوي كثيف، وحشد بحري واسع، وغرف عمليات تمتلئ بالخرائط الورقية والتقارير البشرية التي تستغرق ساعات، وربما أياماً من المداولات القيادية، قبل أن تتحول إلى قرار عسكري. كان التخطيط يعتمد على تسلسل هرمي صارم، وتحليل استخباراتي تراكمي، ومداولات مطولة تسبق أي ضربة. ورغم التطور التقني، ظل العنصر البشري هو مركز الثقل في تقدير الموقف وصياغة الخيارات، أما اليوم يتبدل المشهد. فالحرب التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران تكشف عن طور مختلف من إدارة الصراع، حيث لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات مساندة، بل باتت جزءاً فاعلاً في بنية القرار ذاته. أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بغربلة كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية من صور الأقمار الصناعية إلى الاتصالات الملتقطة وتحركات القطع العسكرية في زمن قياسي، لتقدم سيناريوهات متعددة للضربات المحتملة، مع تقدير فوري لنسب النجاح والخسائر الجانبية.

الفارق الجوهري لا يكمن في سرعة التنفيذ فحسب، بل في طبيعة التفكير العملياتي، فالذكاء الاصطناعي يعيد ترتيب الأولويات وفق أنماط سلوكية متوقعة للخصم، ويقترح أهدافاً بناءً على تحليل ترابطي معقد يتجاوز قدرة العقل البشري المنفرد. وبحسب طبيعة الأهداف الإيرانية -سواء كانت منصات صاروخية، أو مراكز قيادة، أو بنى تحتية لوجستية- تُبنى الضربة على قراءة آنية لتبدل مواقعها، لا على صورة ثابتة التقطت قبل ساعات.

تقول جيسيكا دورسي، الباحثة في استخدام الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني في جامعة أوتريخت الهولندية: إذا نظرنا إلى الحملة ضد تنظيم داعش، فقد نفّذ التحالف نحو ألفي ضربة خلال الأشهر الستة الأولى من الحملة في العراق وسورية، الآن قارن ذلك بالتقارير بشأن هذه الحملة، حيث نُفِّذ العدد نفسه من الضربات -من قبل الولايات المتحدة- خلال الأيام الأربعة الأولى فقط. هذا يوضح حجم وسرعة تنفيذ الأهداف في عصر الذكاء الاصطناعي المتطور. وهذا التحول في السرعة والدقة يعيدان تشكيل بروتوكولات الحرب نفسها، فلم يعد القرار العسكري ينتظر اكتمال الصورة الكاملة للهدف لأن الأنظمة الذكية تتعامل مع الاحتمال بوصفه معطى قابلاً للحساب، لا عائقاً للتردد. كما أن زمن الاستجابة تقلّص إلى حد يجعل عنصر المفاجأة أكثر حدة، ويجعل المجال السيبراني مكملاً للمجالين الجوي والبحري، غير أن هذا التقدم يطرح أسئلة أخلاقية وإستراتيجية عميقة بالعموم: من يتحمل مسؤولية الخطأ حين يكون القرار مبنياً على توصية خوارزمية؟ وكيف يمكن ضبط إيقاع التصعيد إذا كانت سرعة التحليل تقود إلى سرعة الرد؟

إننا أمام حقبة تتوارى فيها الحروب التقليدية البطيئة لتحل محلها حروب الخوارزميات، حيث تصبح البيانات سلاحاً موازياً للصواريخ، ويغدو التفوق في المعالجة الذكية شرطاً للتفوق في الميدان، ومن يعلم كيف ستكون بروتوكولات الحروب مع تقدم هذه التقنيات مستقبلاً.. جنبنا الله جميعاً الحروب ومآلاتها.