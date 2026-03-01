أحياناً تفتعل بعض الأندية قضايا وتصدر بيانات لتغطية فشل في جانب مهم من جوانب النادي، وأحياناً تحاول أندية رفع الصوت احتجاجاً على (ما فيش)، ولي في هذا الاستدلال مقصد يقودنا في النهاية إلى ضجيج معتاد ينعكس على أصحابه سلباً، ولهذا ننصح دوماً بضرورة عدم رفع الصوت لكي على الأقل نفهم.....!!

هذه بداية تقودنا إلى وصف حال يصاحب الأهلي من قبل منافسين قد نحترم من يشجعون لكنهم أساؤوا التقدير في الحديث عن مسلمات تحكمها لوائح، والهدف حسب ما يزعمون التأثير على القرار وصاحب القرار.....!!!

الجميل أن لغطهم يتم نسفه من أصحاب القرار وفقاً لقانون وليس أهواء....!

على الصعيد التحكيمي لا يمكن تحت أي ظرف أن نضع الأهلي مع الهلال والنصر والاتحاد في من استفاد أكثر وفقاً لإحصائيات قدمتها برامج متخصصة لا خلاف ولا اختلاف حولها طالما قاسمها المشترك الأرقام....!

نجح الأهلي في كسب قضيتي كأس السوبر وشكوى الفتح ضد النادي وفراس البريكان، وأمنت «الانضباط» مع «الاستئناف» على سلامة موقف الأهلي أمام احتجاج القادسية، وننتظر مركز التحكيم بعد استئناف القادسية أمامه، ولا أشك مطلقاً في تأكيد سلامة موقف الأهلي، لكن الحملة هنا أخذت مساراً آخر من قبل المستفيدين من سحب نقاط الأهلي ظناً منهم أن الأمور ستتكرر كما حدث الموسم الماضي مع العروبة والوحدة...!!

أتمنى وضع حد لهذا الضجيج ونستمتع بكرة قدم جميلة ومنافسة يحكمها الملعب واللعب النظيف...

توني تم وضعه داخل دائرة المثلث وكل منهم يقول الزود عندي مع أن لجنة الانضباط لم تر ما يستحق تدخلها....؟؟

(2)

دونيس مدرب فريق #الخليج في المؤتمر الصحافي:

‏- عندما أكون مدرباً لـ #الخليج يكون من السهل على الحكام إشهار البطاقة الحمراء ضدي، لكن عندما كنت مدرباً لـ #الهلال كان من الصعب أن يحدث ذلك.

التعليق: كلام كبير ينصف الأهلي من حملاتهم الممنهجة.

ومضة

أيها البسطاء:

‏انصحوا بعض إعلامكم وجمهوركم بـ(عدم) استفزاز النبلاء....!