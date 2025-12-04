قدّم المنتخب مباراة معقولة ومقبولة أمام المنتخب العماني ترقى في شكلها ومضمونها إلى الممتاز، وأقول ممتاز؛ لأن ما رأيته على مدار الشوطين يدعو للتفاؤل، وهل هناك أجمل من التفاؤل..؟



(2) أعرف جيداً كواليس الكواليس في كل البرامج، لكنني أعلم كما تعلمون أنهم يتمنون أن يكونوا بيننا للاستمتاع بدوري مالئ الدنيا وشاغل الناس، أما الحديث عنه في برامجهم سلباً فهدفهم البحث عن ترند قد يجدونه عند توفيق عكاشة..!



نحترم الآراء، ولا نرفض أي رأي، لكن نرفض الحديث عن دوري عالمي بعبارات غير مقبولة.



(3) رياضتنا تعيش واقعاً مختلفاً نحن نعيشه ونتعايش معه، وما تبحثون عنه اليوم حققه منتخبنا من زمان ولا يضيرنا إن خسرنا بطولة، فهدف مشروعنا أسمى من أن يقلل منه صغار كل طموحاتهم النيل من كبير؛ لكي يراهم الجمهور.



(4) يقول الأمير عبدالرحمن بن مساعد في منشور له: «من المؤسف جدّاً أن ينظر البعض للمنتخب بتعصب و‏بعين ألوان الأندية، وأن نجد نصراوي متعصب يترصد لأخطاء الهلاليين في المنتخب ويبخس حق المتميز، أو أن نشاهد هلالي متعصب يترصد لأخطاء النصراويين في المنتخب ويبخس حق المتميز منهم.. عيب والله».



لا فض فوك أيها الأمير..



• ومضة: «إذا قطعت علاقتك بشخصٍ، فاقطع لسانك عنه».