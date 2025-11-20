لم تكن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن حدثاً يمكن وضعه في خانة العلاقات الثنائية التقليدية؛ فقراءتها تأتي في لحظة دولية دقيقة، وتحت سقف بروتوكولي استثنائي يعكس أن العاصمة الأمريكية لا تستقبل ضيفاً مهماً فحسب، بل تستقبل دولة دخلت مرحلة إعادة تشكيل موقعها داخل النظام الدولي الجديد.



وفي الزيارات التي تتكلم فيها المراسم قبل الكلمات، يصبح التحليل الحقيقي هو قراءة ما تكشفه اللحظة من اتجاه استراتيجي لا يظهر في البيانات اللاحقة.



ولأن العلاقات بين الدول تُبنى على قواعد المصلحة لا المجاملات، جاءت هذه الزيارة كاشفة ومؤكدة لخمسة تحولات استراتيجية تُعيد تعريف موقع السعودية في العقد الدولي القادم، وتُظهر بوضوح، أن المملكة لم تعد تنتظر موقعها، بل تصنعه وفق رؤية متماسكة تقودها الدولة من أعلى مستوياتها.



التحول الأول: من شراكة أمنية إلى شراكة تقنية وصناعية:



تصدّرت ملفات الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، ومراكز البيانات، ومفاعلات الجيل الجديد جدول الزيارة بصورة لم تُطرح بهذا الاتساع في تاريخ العلاقة بين البلدين. فقد انتقلت السعودية من مرحلة استيراد التقنية إلى مرحلة إعادة إنتاجها وبنائها محلياً، في إطار يعزّز أمنها الرقمي والصناعي وقدرتها على التحكم في مفاصل اقتصاد المستقبل.



ومن زاوية المصلحة الوطنية، يوسّع هذا التحول قاعدة استقلالية القرار السعودي في ملفات التقنية والصناعة الحسّاسة، ويضع المملكة في موقع «المنتج المركزي للتقنية» لا «المستهلك الكبير لها».



ولعل انعقاد منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي مباشرة بعد الزيارة يؤكد أن الملفات التقنية والصناعية ليست عناوين ظرفية، بل مسار مؤسسي طويل المدى تُبنى عليه شراكات اقتصادية وتقنية أكثر عمقاً.



أما واشنطن، فترى في هذا الاتجاه شراكة تضمن لها توازناً استراتيجياً في سباق القوى الكبرى، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة.



التحول الثاني: تقدّم الدور الإقليمي للسعودية.. شريك يصنع الاستقرار:



في الماضي القريب، كانت النظرة الأمريكية لعلاقاتها مع المملكة تقوم على فهم أمني أحادي الاتجاه. أما اليوم، فتتعامل واشنطن مع السعودية بوصفها ركيزة استقرار إقليمي لها دور مباشر في أمن الطاقة، والممرات البحرية، وتوازنات الخليج، وإدارة علاقات القوى الدولية في الشرق الأوسط.



هذا التحول يحمل وزناً قانونياً وسياسياً بالغ الأهمية؛ فالسعودية لم تعد طرفاً يحتاج ضمانات، بل دولة تنتج الاستقرار وتعيد تشكيل بيئتها الإقليمية عبر أدواتها ومبادراتها، وهو ما يعزز موقعها كمركز تفاوض وحضور مؤثر في القضايا الكبرى. ومن منظور المصلحة الوطنية، يمكّن هذا التقدم المملكة من حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية عبر أدواتها الذاتية، ويقلل من اعتمادها على أي ترتيبات خارجية منفردة.



التحول الثالث: تكريس الندية الاستراتيجية:



لم تكن الزيارة لقاء مطالب، بل جلسة لإعادة تعريف قواعد الشراكة. وهذه الندية ليست مواجهة، بل اعتراف بأن الرياض تمتلك من أدوات القوة الاقتصادية والسياسية ما يجعلها شريكاً يُعاد معه بناء المعادلة، لا تابعاً ينتظر دوره. وقد تجلّى هذا التحول في الطابع الودي والاستقبال الحار الذي شهده اللقاء، والذي حمل رسائل تتجاوز البروتوكول إلى مستوى يفيد بأن العلاقة تُدار باعتبارها شراكة ناضجة بين طرفين يدرك كل منهما وزن الآخر ودوره.



وفي جوهر هذه الندية بعدٌ قانوني مهم؛ فالتحالفات المتقدمة تقوم على «التزامات متبادلة» وإطار طويل المدى يحدد مسؤوليات الطرفين. وهذا ينسجم تماماً مع منهجية الدولة السعودية الحديثة في بناء علاقات تقوم على قواعد مؤسسية واضحة.



ومن زاوية المكاسب الاستراتيجية للمملكة، تضمن هذه الندية أن تكون المملكة شريكاً في صياغة الإطار الناظم للعلاقة الاستراتيجية، لا مجرد طرف يتأثر بتقلّبات المشهد الدولي.



التحول الرابع: التموضع السعودي كعقدة اقتصادية عالمية:



لم يعد الاقتصاد السعودي مجرد قوة إقليمية، بل مركز ثقل دولي يتحرك عبر المشاريع العملاقة، والاستثمارات العابرة للقارات، وملفات الطاقة النظيفة والهيدروجين والمعادن الاستراتيجية والتمويل العالمي.



وقد تجلّى هذا التحول في النقاش الذي دار داخل المكتب البيضاوي، حيث لم يكن الحوار بين الرياض وواشنطن حوار دولة منتجة مع دولة مستهلكة، بل حوار قوتين اقتصاديتين ترسمان اتجاه الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. كما ظهر بوضوح في إعلان رفع حجم الاستثمارات المشتركة إلى تريليون دولار، وهو رقم يعكس ليس فقط عمق المصالح المشتركة، بل حجم الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي-الأمريكي، ودور المملكة في إعادة تشكيل خرائط الاقتصاد الدولي.



وقد أوضح الأمير محمد بن سلمان أمام القيادة الأمريكية أن هذه الخطوة تنطلق من مبدأ المصلحة الوطنية العليا، لا بوصفها مجاملة سياسية لأي شخص أو جهة، بل باعتبارها استثماراً في مستقبل اقتصادي ترى المملكة أنه يخدم موقعها ومصالحها ودورها العالمي.



وعلى صعيد النفوذ الاقتصادي للمملكة، تُعزز هذه الاستثمارات مكانتها داخل سلاسل الإمداد العالمية، وتمنحها وزناً تفاوضياً أعلى في الملفات الاقتصادية الدولية.



التحول الخامس: تشكُل إطار دولي جديد يربط الخليج بالقوى الكبرى:



في الإطار الدولي الأوسع، يتجه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ تصعد فيه الصين والهند، وتتبدل فيه أدوار أوروبا، وتبحث فيه الولايات المتحدة عن شراكات مستقرة. وفي خضم هذا التحول، تتحرك السعودية بثبات على قاعدة مصالحها الوطنية، وتستخدم وزنها السياسي والاقتصادي لإعادة تشكيل شبكة علاقاتها الدولية، بحيث يصبح الخليج جزءاً من الهندسة الكبرى للنظام الدولي لا من هوامشه.



ومما يعزز هذا الاتجاه، إعلان الرئيس الأمريكي عن تصنيف السعودية «حليفاً رئيسياً خارج الناتو» ليعزز هذا الاتجاه، باعتباره خطوة تعكس وزن المملكة في منظومة الأمن الدولي، وترسّخ موقعها كشريك يُبنى عليه في الترتيبات الاستراتيجية للمنطقة.



وفي قلب هذا التحول، أثبت الأمير محمد بن سلمان، مجدداً، قدرة الدولة السعودية على توجيه مسارات السياسة الدولية بثقة واتزان، وبمقاربة تستند إلى المصلحة والقدرة على التأثير لا إلى ردّ الفعل؛ وهو ما يجعل زيارة واشنطن حلقة ضمن تصميم استراتيجي أوسع لموقع المملكة خلال المرحلة المقبلة، لا مجرد محطة ثنائية عابرة. وقد جاءت الزيارة كخطوة عملية في هذا المسار، إذ رفعت مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي مع واشنطن، ورسّخت حضور المملكة في النقاشات المرتبطة بإعادة تشكيل الترتيبات الإقليمية والدولية.



وعوداً إلى بدء، فإن القراءة المتأنية لمسار الزيارة تُظهر بجلاء تجاوزها إطار العلاقات الثنائية إلى ما هو أبعد، حيث إن دلالات ما جرى في واشنطن لا تتوقف عند ما أُعلن من اتفاقيات، بل تمتد إلى ما أثبتته من أن السعودية أصبحت لاعباً يصنع توازناته، لا مجرد متأثر بها.



وتكشف هذه النظرة الشاملة أن العلاقة مع واشنطن تدخل مرحلة تُبنى فيها القرارات على موازين مصالح واضحة، ورؤية استراتيجية تقودها الدولة بثبات، وتستند إلى بناء القدرات الذاتية وتنويع الشراكات وصياغة الأطر التي تحفظ مكانة المملكة في عالم سريع التحوّل.