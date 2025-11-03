في قلب الاقتصاد المعرفي وشبكاته المتشابكة، تقف المعارض النوعية المتخصصة كمنصات استثنائية، أكثر من مجرد فضاءات عرض، هي محركات حقيقية للنمو والتمكين، فكل معرض يروي قصة تعاون وابتكار، حيث يلتقي المبتكرون والشركات الناشئة والمستثمرون والجهات التنظيمية تحت سقف واحد، لتتحوّل الأفكار إلى شراكات حقيقية، والعروض الترويجية إلى عقود واتفاقيات اقتصادية ملموسة. وتركز هذه المعارض على قطاعات محددة مثل الطاقة المتجدّدة، الزراعة الذكية، الرعاية الصحية الرقمية أو الاقتصاد الدائري، وتفتح للشركات أبواب الأسواق المحلية والدولية، وهنا تسجل كل خطوة نجاحاً، من توقيع مذكرة تفاهم إلى إطلاق مشروع مشترك، لتصبح المعارض حلقة وصل بين العرض التجاري والابتكار والتمكين الاقتصادي.

وليس هذا كل شيء، فكل فعالية تولد قيمة محلية ملموسة، من الخدمات اللوجستية والضيافة، إلى النقل والتسويق وتجهيز الأجنحة، فتتحوّل المدينة المستضيفة إلى قطب اقتصادي نابض بالحياة، يعزز السياحة التجارية والاستثمارات الأجنبية، ويضاعف الناتج المحلي.

في السعودية، تجسّد هذه المعارض الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الاقتصادي، من خلال رفع المحتوى المحلي، دعم الشركات الوطنية، تصدير المعرفة والتقنيات، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، لتصبح كل منصة معرضاً للتمكين والاقتصاد معاً، والأرقام تؤكد أن تأثير قطاع المعارض العالمي يتجاوز 94 مليار دولار، ويشكّل قوة اقتصادية لو كان دولة لاحتل المرتبة 78 عالمياً، ما يثبت أن المعارض النوعية نشاط استراتيجي، ورهان على المستقبل، يعيد رسم خريطة الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وفي نهاية المطاف، تظهر المعارض النوعية المتخصصة أنها محركات للنمو، ومنصات للابتكار وجسور لفرص المستقبل، فمن خلالها تتحوّل الأفكار إلى مشاريع، والمعرفة إلى استثمار حقيقي، وتُزرع بذور التنمية المستدامة في كل قطاع، لتضع الوطن في قلب الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن التمكين والمعرفة أعظم استثمار يمكن أن يتحقق.