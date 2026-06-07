لم تعد البيئة في المملكة العربية السعودية ملفاً خدمياً، ونشاطاً مكملاً للتنمية، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني متكامل يقود إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ويجعل من «جودة الحياة» هدفاً استراتيجياً يرتبط باستدامة الموارد ورفاه الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق جاءت رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نقلت العمل البيئي من مرحلة الحماية التقليدية إلى مرحلة أكثر عمقاً وفلسفة في إعادة التوازن البيئي، تقوم على استعادة التوازن الطبيعي، وإحياء الأنظمة البيئية التي تعرضت للاختلال عبر عقود طويلة.



لقد كان الاهتمام الكبير باستقطاب الكائنات الفطرية، وإعادة توطينها في أراضي الوطن ضرورةً ملحة لجودة الحياة، وليست مجرد ترفٍ بيئي.



إن الجهود الوطنية المبذولة في إعادة تأهيل الموائل بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.



لقد عاشت كثير من البيئات الطبيعية في الجزيرة العربية مراحل من الاختلال نتيجة الصيد الجائر، والقضاء على المفترسات الطبيعية، والتوسع البشري غير المنضبط، مما أدى إلى تراجع أعداد كثير من الكائنات الفطرية أو اختفائها من مواطنها التاريخية. ومع غياب بعض الأنواع «المفتاحية» فقدت المنظومات البيئية جزءاً من قدرتها على التنظيم الذاتي، فاختل التوازن الذي أوجده الله بين النبات والحيوان والإنسان.



ومن هنا جاءت أهمية تبني مفهوم إعادة التوحش البيئية الذي يقوم على إعادة الأنواع الفطرية إلى بيئاتها الأصلية وتمكين العمليات الطبيعية من استعادة دورها بعيداً عن التدخل البشري المفرط. فالقضية لا تتعلق بحماية نوع بعينه، بل بإعادة بناء شبكة متكاملة من العلاقات الحيوية التي تحفظ استقرار النظام البيئي بأكمله. وفي هذا السياق، يبرز دور الكائنات المفترسة التي اعتادت بعض المجتمعات النظر إليها باعتبارها خطراً، بينما تؤكد الدراسات العلمية أنها عنصر أساسي في حفظ التوازن، فهي تنظم أعداد الفرائس، وتحافظ على صحة القطعان، وتمنع الضغوط المفرطة على الغطاء النباتي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التربة، والمياه والتنوع الحيوي، لتصبح حماية هذه الكائنات جزءاً من الحل لا المشكلة.



إن ما يحدث اليوم في المحميات الطبيعية بالوطن الشامخ ليس مجرد حماية لمساحات جغرافية، بل هو بناء منظومات بيئية تستعيد وظائفها الطبيعية، حيث تسير المملكة وفق رؤية علمية مدروسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. غير أن نجاح هذه الجهود يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية، فالمواطن هو الحارس الأول للبيئة، ووعيه بأهمية التنوع الحيوي واحترامه لدور جميع الكائنات يمثلان ركيزة أساسية. إن المحافظة على هذه الثروة، والحد من الصيد غير النظامي، واحترام الأنظمة البيئية ليست مسؤوليات حكومية فحسب، بل واجب وطني يسهم في حماية مستقبل الأجيال.



إن «قافلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البيئية» تسير وفق رؤية تتجاوز التشجير، والمحميات إلى هدف أكبر، يتمثل في جودة حياة الإنسان، من خلال إصلاح ما أفسده سلوك الإنسان غير المنضبط، وإعادة الانسجام بين مكونات الطبيعة. وحين تعود الكائنات إلى موطنها، وتستعيد الأرض قدرتها على التجدد، فإن المستفيد الأول هو الإنسان نفسه، من خلال استمتاعه بجودة حياة تعمل على إطالة العمر الصحي لأفراد المجتمع. فالتوازن البيئي هو أساس نقاء الطبيعة من الملوثات، وضمانة الأمن البيئي، وأحد أهم الاستثمارات في مستقبل الوطن، وإرثٌ بيئي مستدام تستحقه الأجيال القادمة.