الاستقرار عبارة مطاطة يستعين بها البعض كنوع من تبرير فشل أو الهروب من مواجهة الحقيقة.

وهذا ما يحصل في الأهلي المتورط في التمديد لمدربه ماتياس الذي نجح في الاستعانة بسماسرة أجادوا اللعبة وأجادوا مع فريق عملهم في السوشل ميديا وبعض البرامج في الضغط على إدارة تنقصها الخبرة، خضعت لهذا الضغط ومددت للسير ماتياس، ومع التمديد انتهت اللعبة...!!!!

الآن الأمور اتضحت وانكشفوا من كانوا يحرضون على غالب كتبي ورون ولي عن طريق ماتياس الذي كان مع هذا الثالوث لا يتجاوز حدود صلاحيته....!!

اليوم لا خيار أمام شركة الأهلي إلا إنقاذ الفريق بالبحث عن مدرب بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو أن الفريق مقبل على كارثة...!

فعلها الاتحاد مع من حقق الدوري والكأس وتغير الفريق مع كينساسو في الشكل والمضمون، فماذا تنتظرون....؟؟؟

الفريق منهار فنياً ونفسياً ويحتاج إلى مدرب كبير يصحح مساره، أما المدرب ماتياس فلم يعد يملك ما يؤهله للبقاء ساعة في الأهلي....!!!

صغار المدربين والفرق الأقل إمكانات من الأهلي أجادت تحجيم الأهلي من خلال منحه الاستحواذ وضربه بالهجمات المرتدة، وما فعله الرياض تأكيد على أن ماتياس مكشوف، وبإمكان أي مدرب الضحك عليه فنياً.....!!!

نغمة التحكيم والحديث عن التحكيم سبقناكم في الحديث عنها، لكن الآن لدينا كارثة اسمها ماتياس ينبغي السعي إلى ضرورة استبداله.. نعم استبداله، فمن يفهم في كرة القدم يدرك أن الرجل لا يملك حلولاً بعد أن انكشف ضعف قدراته الفنية....!!!

معيب أن نصمت على انهيار الفريق بحجة السوبر والنخبة أو الذهاب إلى ليفربول ونتائجه...!!

غيروا المدرب قبل أن يطالب الجمهور بتغييركم...!!!!!

يقول الزميل حسن عبدالقادر؛ في الأندية ذات الجماهيرية الطاغية والطموح الكبير.. أي مدرب يستمر لمده ثلاث سنوات ولا يحقق الدوري أو يكون منافساً حقيقياً لتحقيقه، عليه أن يرحل برغبته أو بقرار مسيري النادي إذا كان طموحهم يوازي طموح جماهيرهم.

ليتهم يدركون يا حسن البعد الأسمى لهذه التغريدة.. أقول ليتهم....!

ومضة:

«حين يُصبح حضور شخصٍ مصدرَ وجعٍ دائم، يغدو ما منحك إياه من سعادة في الماضي بلا قيمة».

- أنطون تشيخوف