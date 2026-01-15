لا تتشكّل العلاقات الإنسانية بمعزل عن أنماط نفسية متكررة، بل تُبنى داخل سياق اجتماعي يسمح لبعض الشخصيات بالتمدد، ويُقيِّد أخرى بالصمت.

في هذا الإطار؛ تبرز ثلاث شخصيات مؤثرة، ولكل منها دور في تشكيل ميزان العلاقات داخل المجتمع:

أولاً: الشخصية المتسلطة؛ وتعتمد على فرض الرأي والتحكم في مسار العلاقة، مدفوعة بحاجة داخلية للسيطرة، فتُنتِج علاقات غير متوازنة، تُدار بالقوة لا بالحوار، مما يُضعف الثقة ويُكرّس الخضوع بوصفه استقراراً زائفاً.

ثانياً: الشخصية النرجسية؛ وترتكز على مركزية الذات والحاجة الدائمة للإعجاب. لا ترى الآخر شريكاً بقدر ما تراه وسيلة لتعزيز صورتها، فتتحول العلاقات إلى عبء نفسي يُستنزف فيه الطرف الآخر عاطفياً، بينما يغيب التعاطف الحقيقي.

ثالثاً: الشخصية الموافقة؛ وهي الأكثر انتشاراً والأعمق تأثيراً. تتجنب الصراع، وتخشى الرفض، وتُقدّم التنازل بوصفه فضيلة، فتمنح المتسلط والنرجسي المساحة للاستمرار، وتُسهم دون وعي في تطبيع الخلل داخل العلاقات.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الشخصية المؤذية، بل في القبول المستمر بالأذى، فالمتسلط لا يستمر دون من يمنحه الصمت، والنرجسي لا يتمدد دون من يُغذّي حاجته للإعجاب، ومع الوقت يتحول هذا الخلل الفردي إلى نمط اجتماعي يُضعف الوعي بالحدود النفسية.

المجتمع السديد لا يقوم على السيطرة ولا على الخضوع، بل على التوازن؛ توازن يُعيد تعريف القوة بوصفها احتراماً، واللطف بوصفه وعياً بالذات، وحين ندرك متى نوافق ومتى نرفض؛ نُسهم في بناء علاقات أكثر نضجاً، ومجتمع أكثر صحة.