• سطر لاعبو الأخضر أجمل مشاعر الوفاء للشعب السعودي في مباراة العراق التي لم تكن مجرد مباراة، بل كانت تعنى الكثير والكثير، وتأهلوا إلى أبرز حدث رياضي في العالم.

• نجوم الاخضر كانوا على الموعد وقالوا كلمتهم: نحن نستحق أن نكون في المونديال، ومستحيل أن نخذل من دعمنا ووقف معنا طوال هذه التصفيات الطويلة والشاقة.

• كانت مشاعر الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عظيمة فرحاً بالتأهل، عندما شارك الجماهير واللاعبين فرحتهم «فرحة وطن»، وتستحق هذه الجماهير هذه الفرحة.

• مباراة كانت جداً معقدة وصعبة، ولعب المدربان على أجزاء صغيرة، وكأن الكرة ترفض أن تدخل مرمى (جلال حسن) الذي وقف وتصدى للكثير من الأهداف السعودية.

• شاهدنا فرحة لاعبي الأخضر مع الأمير عبدالعزيز بن تركي بعد المباراة وهم يرددون «مين قدنا أبو تركي وزيرنا».. نعم يستحق الأمير الشاب أن نشيد به كثيراً، لأنه استطاع أن يقدم صورة جميلة في جميع أنحاء العالم عن الرياضة السعودية التي ينتظرها كثير من الاستضافات والاستحقاقات والمشاركات.

• شكراً من القلب لكل من ساهم في هذا الوصول السابع لمونديال كأس العالم، ورسم البسمة على شفاه هذا الشعب العظيم.

• شكراً لاعبي الأخضر قدمتم كل شيء، عطاؤكم وروحكم كانت هي العنوان الأجمل في التأهل.

• شكراً من القلب للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ففرحتك هي فرحة شعب بأكمله ينتظر هذه اللحظات الجميلة في كرة القدم السعودية.

• شكراً رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، كان العبء ثقيلاً جداً عليك، لكن كنت على قدر كبير من المسؤولية ونجحت في أصعب الاختبارات.

• شكراً مدربنا القدير رينارد على الأداء الجميل الذي قدمه الأخضر وتوظيفك الجميل في هذه التصفيات الصعبة والمعقدة.

• انتظروا الأخضر بثوب جميل في مونديال 2026، سيكون بإذن الله على الموعد، وسيقدم المستوى الذي يليق بكرة القدم السعودية التي وصلت إلى جميع القارات.

• كم هو جميل عندما يذكر التاريخ أن المنتخب السعودي وصل للمرة السابعة إلى كأس العالم.