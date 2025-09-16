الغرور الكبير الذي يسيطر على بنيامين نتنياهو جعله لا يفكر في نتائج تهوره غير المسبوق في تأريخ النزاع العربي الإسرائيلي. هو يحرق أوراق إسرائيل بشكل سريع وينسف سرديتها التي تغالط بها العالم منذ وقت طويل، وممارساته المتمادية في غطرستها وتعدياتها على كل القوانين الدولية لن تكون نمطاً مستمراً يتعايش معه العالم دون لجم، إذ لا يمكن أن تتحدى إسرائيل مشاعر مجتمعات العالم إلى ما لا نهاية، وهي الآن تواجه أشد موجة تنديد واستنكار لجرائمها النكراء في غزة والضفة، واستهتارها بسيادة الدول ومنح نفسها حق الإغارة عليها كما فعلت في الدوحة، ومجاهرتها بتكرار مثل ذلك الهجوم الغادر أينما تشاء.لأول مرة يتم حشد العدد الكبير من الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية في الاجتماعات القادمة للأمم المتحدة، لكن إسرائيل بحماقتها الأخيرة صنعت حشداً آخر بمؤتمر قمة عربية إسلامية طارئة سوف يمثل دعماً استثنائياً قوياً لمؤتمر حل الدولتين، وإيقاف الحرب على غزة، وتنبيه العالم مجدّداً بخطورة ما تقوم به إسرائيل على السلم والاستقرار في منطقة حيوية تضم دولاً مهمة سياسياً واقتصادياً، ولا يمكنها قبول الخطر الإسرائيلي المتزايد على أمنها.هناك أوراق كثيرة ومهمة جداً تملكها الكتلة العربية الإسلامية التي تقف الآن ضد العربدة الإسرائيلية، أوراق سياسية واقتصادية لا يمكن التقليل من تأثيرها إذا تم استخدامها بمهارة وشجاعة، وهذا أنسب وقت لتفعيلها. الكتلة الأوروبية والكتلة الشرقية وغيرها من الدول الموزعة على جغرافية العالم تبدي الآن تفهماً وتضامناً كبيراً مع القضية الفلسطينية والمبادرة العربية لحل الدولتين، وكذلك إدانة ممارسات إسرائيل، وقد تأكد ذلك في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن عقب الاعتداء على قطر.هذا الحشد العالمي لا يمكن لأمريكا الاستخفاف به والتقليل من تأثيره مهما كانت قوتها ومدى دعمها المطلق لسلطة احتلال لم يمر على التأريخ أسوأ منها. إن أمريكا تثبت المرة تلو الأخرى أن ادعاءات رعايتها للسلام في منطقتنا ليست سوى مغالطة كبرى واستغفال للعقول، كما أنها تؤكد اختلال المعايير في ميزان تحالفاتها، هذا إذا كان فعلاً لها حلفاء حقيقيون آخرون غير إسرائيل. ولكن رغم ذلك لن تستطيع منفردةً الوقوف أمام طوفان عالمي منحاز للحق ضد الباطل.مرة أخرى، أهم ما يجب أن نفعله، عرباً ومسلمين، هو استخدام أوراقنا بذكاء وشجاعة، ودون تأخير.