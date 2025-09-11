* يعد نادي النصر أحد أركان الرياضة السعودية الرئيسية، ولأنه كذلك فحتماً هو تحت طائلة النقد مادام يقبع متأخراً عن أقرانه في ترتيب البطولات وتحديداً في السنين الأخيرة.* غضب النصراويون من رأي قلته في برنامج المنتصف على قناة الإخبارية، هذا الرأي كان نابعاً من (نصيحة صادقة) تجاه نادٍ أحببته بسبب ماجد ومحيسن ويوسف والمطلق والهريفي والقائمة تطول..!* لن أقول إنني صدمت من ردة فعل جمهور النصر، وكذلك إعلامه، فلدي عقل يقرأ كل شيء لذلك زدت قناعة أن النصر يجب أن يغير عقله.* (النصر بلا هوية) هذا ما قاله مدربهم، بل مدربون تعاقبوا عليه، (وهذا ماقلته أنا).. ولأجل ذلك شن الأحبة هجوماً يرونه كاسحاً وأراه لطيفاً وونيساً غير مزاجي ليومين أو ثلاثة.* قال لي أحد عقلائهم.. مشكلتك ليست في أنك قلت رأياً صحيحاً في النصر، مشكلتك أنك اتبعت رأيك بمديح غريمهم، قلت نعم وقد تعمدت ذلك لأثبت أن ثلة من النصراويين خسارة غريمهم أهم من فوزهم.!* النصر الذي قد كتبت فيه (النصر كوكب تعدى المجرة) النصر الذي انتقدته كثيراً ومدحته كثيراً كغيره.. ولكن الأجيال اختلفت.. والعقلية يجب أن تتعرض لصدمة شديدة كي تصحو من قناعات بالية جعلت النصر يذيق مدرجه كل أنواع الغبن والقهر.* قلت رأياً لن يوافقني إلا من يملك عقلاً.. نعم النصر بلا هوية، النصر هو مجرد منافس كغيره ولكن خيط المنافسة ينقطع قبل النهاية..* نعم النصر موجود في إطار المنافسة ولكن أقرانه يحصدون البطولات وهو لا يكتفي أن يزيد مدرجة غبناً وليس لحزني على الأسطورة كريستيانو رونالدو إلا ما يجعلني أقول (وش وصله لكذا) أو ربما هو قالها.* قلت رأياً فتعرضت لكل أنواع الهجوم وأنا مبتسم.. وتجاوزوني وذهبوا للانتقاص من النادي الأهلي بلا ذنب.! لذلك عذراً سأصعد الأمر وأكررها.. يا نصر أنت بلا هوية.. اصنع لنفسك هوية جديدة وأعد لمدرجك الأمجاد.. يا نصر يجب أن تغيّر عقليتك وأن تلتفت لما هو داخل جدرانك لا أن تنظر لحوش الجيران.* لن يشكرني إلا ذو عقل، ولن يهاجمني إلا من أبتلي النصر أنه ينتمي لمدرجه.* لم أستغرب هجوم الزملاء الإعلاميين المنتمين للنصر.. فالعقلية لكل نادٍ هي صبغة لكل الأندية.. لذلك لاطفتهم ورديت عليهم بلطافة شديدة لأن هناك في الطب ما يسمى بالعلاج التلطيفي.. لذلك لهم ٧٠ عذراً.. فهم ينتمون لكيان (النصر).فاصلة منقوطة ؛* على مدار ٧ سنوات اختلف الأهلاويون فيما بينهم لدرجة العداء، حتى انكسروا جميعاً بضربة واحدة عندما كُسِر ناديهم، وعندما عاد.. تغيرت عقولهم.. وتربعوا عرش القارة.. وسيتربعون عرش القارات.