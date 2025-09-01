تابعنا تجربة الناقل الجديد للمسابقات الرياضية السعودية شركة ثمانية، التي حصلت على حقوق النقل مؤخراً، وأطلقت وعودها بتقديم خدمات إعلامية ورقمية بجودة عالية لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك والسوبر السعودي، وكانت البداية مع نقل مباريات كأس السوبر التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج، والتي حققها النادي الأهلي أمام شقيقه نادي النصر، ونقلت قنوات ثمانية الفضائية مباريات الاتحاد والنصر والقادسية والأهلي ومباراة نهائي الكأس بين الأهلي والنصر، وكانت تجربة النقل والإخراج التلفزيوني بكل حيادية تجربة رائعة مراعية أحداث المباريات وردود فعل الجماهير ومتابعة كل التفاصيل وتحولات المباريات ورصد لقطات الأهداف بشكل جيد، إلا أن ثمة ملاحظات كانت واضحة يرصدها المتابع والمشاهد العادي ونتمنى من الزميل المبدع عبدالرحمن أبو مالح أن يتقبلها بصدر رحب ويعمل مع فريق العمل لديهم والمخرجين لتلافي ذلك مستقبلاً. لاحظنا في مباراة نهائي السوبر في مباراة الأهلي والنصر أن لقطات جدلية لم تتم إعادتها إطلاقا مثل مخالفة وإعاقة لمهاجم الأهلي رياض محرز مع مدافع النصر سيماكان وكانت إعاقة واضحة وحدث منها هجمة مرتدة وحصل فيها النصر على ركلة جزاء وتم تصويرها من قبل الجماهير وبهواتف ذكية وحدثت يومها ردود أفعال متباينة من قبل الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي.كما أن هناك تقطيع في البث الفضائي للقناة الناقلة ثمانية لا نعلم ما أسبابه، ومن المهم أن لا يتكرر في مباريات دوري روشن القادمة.ومن الضرورة بمكان أن تتطور الرؤية الإخراجية الفنية لسير المباراة، حيث نلحظ الخلل والمباراة في ذروتها والهجمات السريعة للفريقين مستمرة بينما المخرج يذهب بالصورة على مدرب النصر جيسوس لأكثر من خمس ثوانٍ، وفي مشهد آخر والمتابع يريد ملاحقة تحولات الهجمات يفاجأ بالتركيز على مدرب الأهلي يايسلة ولفترة طويلة يذهب معها شغف متابعة المباراة!هذه نقاط تؤثر في إخراج المباراة وجودتها.وأتساءل أيضاً هل يحتاج الناقل إلى زيادة عدد الكاميرات وتوزيعها بشكل جيد؟ أعتقد ذلك.أما ما يخص التعليق والمعلقين فهو مهني ورائع لاسيما بعد استقطاب معلقين كبار مثل فارس عوض وفهد العتيبي وكذلك فريق التحليل الفني في الاستوديو الذي أمتعنا حقيقة بطرح مهني وموضوعي بقيادة المذيع الإماراتي حامد الحارثي وضيوفه الكابتن نواف التمياط والكابتن طارق ذياب وعبدالله العيسى ومراسل البرنامج خالد العرافة.وأتوقع أن رتم العمل وجودته في قنوات ثمانية سيتصاعد مع انطلاقة الموسم الرياضي إن شاء الله، وأنا على يقين وثقة أن كل ملاحظات المشاهدين سيتم تلافيها وتحقيق الجودة المأمولة، وهي التي تقدم بأيادٍ سعودية وطنية مشرفة.