كشفت دراسة علمية أن من لم ينجبن أطفالا أكثر عرضة للوفاة بأمراض السرطان بنسبة 72% مقارنة بالأمهات. وأرجع الباحثون ذلك إلى التغييرات السلوكية التي تحدث مع بدء تكوين عائلة، مثل عدم السهر وتغيير نمط الحياة، معتبرينه أحد أسباب الحماية من الإصابة بالسرطانات، وحلل باحثو جامعة كلاغنفورت بالنمسا، بقيادة البروفيسور بول شوينزر، بيانات متعلقة بالأبوة وحالات الزواج والدخل، ضمن دراسة طويلة الأمد، شملت 1% من سكان إنجلترا وويلز بالتعاون مع مكتب الإحصاءات الوطنية. وخلصت النتائج التي نشرت في دورية Scientific Reports إلى أن من لديهن أطفال أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان كما أكدت الدراسة أن الآباء يصبحون أقل عرضة للوفاة نتيجة الأمراض المعدية.