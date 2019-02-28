أطلقت شركة «هونر» التابعة لـ«هواوي» إصدارين من هاتفها «هونر فيو 20» بالتعاون مع علامة الأزياء الإيطالية «موسكينو». وزود الإصداران اللذان يحملان اسم «هونر فيو20 موسكينو» بذاكرة رام 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين 256 غيغابايت. مرفق بمجموعة من خلفيات الشاشة المزينة بأشهر رموز «موسكينو»، كما تتضمن حزمة من الملحقات، تشمل غلافا للهاتف طبع عليه رسم «جينارو» الدب اللعبة الذي يميز العلامة ويتمتع بشعبية واسعة بين المتابعين لأحدث صيحات الموضة. وتمكّن الهاتف من التقاط المكونات المميزة للعلامة وأسلوبها في تصميم الأزياء وما تبرزه من إمكانات تكشفها التقنيات المبتكرة نتيجة التعاون البناء بين العلامتين.