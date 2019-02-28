على أن كلتيهما تحتفظ بقاعدة جماهيرية وتتمتع بخبرة طويلة، إلا أن الأمور الشخصية طغت أخيرا على علاقة المصرية أنغام والسورية أصالة نصري، بعدما تزوجت الأولى الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، رغم أنه زوج ابنة شقيقة زوج أصالة المخرج طارق العريان وفق «إرم نيوز». حذفت أصالة، أنغام، من قائمة متابعيها في «انستغرام»، وهو ما ردت عليه الأخيرة، بحذفها أيضا، لتبدأ بينهما «قطيعة» على السوشال ميديا قد تتطور إلى أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة، ما يهدد بقاء علاقتهما الوطيدة منذ سنوات.أصالة بادرت بالهجوم «غير المباشر» على أنغام عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، عندما وجهت رسالة تزامنا مع قرار حذفها لأنغام، قالت فيها: «الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه».