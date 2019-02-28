كشف مؤشر دولي صدر حديثا، قائمة أفضل شعوب العالم من حيث الحالة الصحية، واستطاعت الدول الأوروبية أن تهيمن بشكل لافت على الصدارة. وبحسب المؤشر الذي أعدته مؤسسة بلومبيرغ، وعرضته مجلة «لانست» الطبية، فإن الإسبان يحظون بأفضل صحة في العالم، ويليهم الإيطاليون في المرتبة الثانية ثم الآيسلنديون في المركز الثالث. واعتمد البحث على مؤشرات دقيقة مثل أمد الحياة وسط الشعب، فضلا عن معايير صحية أخرى مثل السمنة والتدخين والبيئة والاستفادة من الماء النظيف. وأحدثت الولايات المتحدة مفاجأة في التصنيف بالنظر إلى حلولها في المرتبة الخامسة والثلاثين حسب مؤشر بلومبيرغ.