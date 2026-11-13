أمام المرآة، يتفحص شخص ملامح وجهه بحثاً عن تجاعيد جديدة، بينما تعرض عليه الإعلانات مستحضرات وإجراءات تعده باستعادة النضارة وتأخير علامات العمر. مشهد يعكس تحوّلاً في نظرة المجتمع إلى الشيخوخة، بعدما أصبحت التغيّرات الطبيعية في المظهر مجالاً واسعاً للتسويق، ومصدراً للقلق لدى من يخشون فقدان صورة الشباب.

وتتجاوز الظاهرة الرغبة المشروعة في العناية بالمظهر إلى صناعة اقتصادية تستثمر في مفهوم «مقاومة التقدّم بالعمر»، من مستحضرات العناية بالبشرة إلى الإجراءات التجميلية والتقنيات التي تستهدف تحسين ملامح الوجه.

وتكمن المفارقة في أن التقدّم بالعمر، بوصفه مساراً طبيعياً للحياة، يُقدَّم أحياناً باعتباره مشكلة تستدعي التدخل المستمر. فكل تجعيدة قد تتحوّل إلى فرصة تسويقية، وكل تغير في الملامح إلى سبب لاقتناء منتج جديد.

وتضاعف منصات التواصل هذه الضغوط مع انتشار الصور المعدلة والمرشحات الرقمية، التي تقدّم ملامح مثالية يصعب تحقيقها في الواقع. ومع تكرار المقارنة، قد تتغير معايير الرضا عن الذات، ويصبح الحفاظ على المظهر الشاب التزاماً اجتماعياً أكثر منه اختياراً شخصياً.

اقتصادياً، تستفيد صناعة التجميل من اتساع الطلب وتنوع الخدمات، لكن نمو السوق لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في شعور المستهلكين بالرضا عن مظهرهم. فقد تتجدد الرغبة في التغيير كلما ظهرت معايير جمالية جديدة.

ولا تعني هذه القراءة التقليل من حق الأفراد في اختيار الإجراءات المناسبة لهم، بل تطرح سؤالاً عن الحدود الفاصلة بين العناية الذاتية والضغط الاجتماعي، وبين تقديم خدمات تجميلية مشروعة وتسويق توقعات غير واقعية.

وتزداد أهمية الوعي بالمخاطر الطبية للإجراءات التجميلية، وضرورة الحصول على معلومات واضحة بشأن نتائجها وحدودها، بعيداً عن الوعود الدعائية.

وتكمن الإشكالية الأعمق في تحويل العمر إلى عيب يحتاج إلى تصحيح، والشباب إلى معيار دائم للجاذبية والقبول. فحين تُقاس قيمة الإنسان بقدرته على إخفاء سنواته، تصبح الشيخوخة عبئاً نفسياً قبل أن تكون تحوّلاً جسدياً، وتتحوّل الرغبة في الجمال إلى سباق لا تحدد نهايته حاجة الإنسان، بل مصالح السوق.