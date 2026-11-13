استنفرت تهديدات إلكترونية مئات المدارس في بريطانيا، الأربعاء، بعدما تلقت رسائل تتضمن مزاعم بوجود عبوات ناسفة داخل مبانيها، ما دفع عددا من المؤسسات التعليمية إلى إخلاء مقارها وإعادة الطلاب إلى منازلهم، قبل أن تعلن الشرطة عدم وجود مؤشرات على تهديد حقيقي.

وطالت الرسائل مدارس في غلاسكو وإدنبرة وفايف والمرتفعات الإسكتلندية، إلى جانب مناطق في أيرلندا الشمالية، وسط إجراءات احترازية شملت تفعيل خطط الطوارئ وإخلاء بعض المباني.

وشهدت محيطات عدد من المدارس انتشارا للشرطة، فيما واجهت الإدارات تحديات في تنظيم مغادرة الطلاب وتأمين عودتهم إلى منازلهم، وطلبت بعض المدارس من أولياء الأمور عدم التوجه إليها، مع العمل على توفير وسائل نقل بديلة.

تحقيقات لتحديد مصدر الرسائل

وأكدت الشرطة الإسكتلندية أن التقييم الأولي لم يكشف عن وجود تهديد فعلي، موضحة أن الرسائل أُرسلت بشكل جماعي إلى قوائم بريدية تضم مؤسسات تعليمية في بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وأشارت إلى أن مضمون الرسائل وحده لا يستدعي بالضرورة إخلاء المدارس أو تعليق الدراسة، داعية المؤسسات التعليمية إلى اتباع الإرشادات الأمنية المعتمدة.

وباشرت وحدة الجرائم الإلكترونية والاحتيال تحقيقات لتحديد مصدر الرسائل والجهات المسؤولة عنها، بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون داخل بريطانيا وخارجها.

وفي أيرلندا الشمالية، فتحت الشرطة تحقيقا عاجلا في رسائل مماثلة تلقتها عدة مدارس.