كشفت عملية أمنية في تونس عن نشاط يُشتبه في ارتباطه بتصنيع وترويج العملة المزيفة، بعد أن قادت محاولة تمرير أوراق نقدية مشبوهة عبر أحد المكاتب البريدية إلى مداهمة منزل في محافظة أريانة، وضبط مبالغ مالية مزيفة وآلة متخصصة في طباعة الأوراق النقدية، إلى جانب توقيف فتاتين وإدراج شاب أجنبي على قائمة التفتيش.

وأسفرت عملية أمنية نفذتها الوحدات المختصة عن مداهمة المنزل، حيث عثرت القوات على مبالغ مالية كبيرة من العملة المزيفة، إلى جانب آلة متطورة لطباعة الأوراق النقدية ومعدات أخرى يُشتبه في استخدامها في عمليات التزوير.

وبحسب المعطيات الأولية، بدأت تفاصيل القضية عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمنطقة الدندان في محافظة منوبة، بشأن محاولة فتاة إرسال أوراق نقدية يُشتبه في كونها مزيفة عبر أحد مكاتب البريد.

وعلى الفور، تحولت الوحدات الأمنية إلى المكان، وتمكنت من ضبط الفتاة وبحوزتها الأوراق النقدية المشبوهة. وبمباشرة التحقيق معها، كشفت عن مصدر الأموال، مشيرة إلى حصولها عليها من شاب أجنبي تعرفت عليه، والتقت به داخل منزل في محافظة أريانة.

وقادت هذه الإفادات إلى توسيع نطاق التحريات، إذ تمكنت الشرطة العدلية بمنوبة، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، من تحديد موقع المنزل المستهدف ومداهمته.

وخلال العملية، ضبطت القوات فتاة أخرى من جنسية أجنبية، أفادت بأنها تتولى استئجار المنزل واستغلاله في ممارسة الدعارة. كما أسفرت أعمال التفتيش عن حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة المزيفة، فضلاً عن آلة طباعة ومعدات أخرى يُشتبه في استخدامها لتصنيع الأوراق النقدية المقلدة.

وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ بالفتاتين، التونسية والأجنبية، على ذمة التحقيق، فيما أُدرج الشاب الأجنبي في قائمة التفتيش الأمني، لملاحقته والتحقيق في صلته بالقضية والأنشطة المنسوبة إلى أطرافها.

وتتركز التحقيقات حالياً على تحديد مصدر العملة المزيفة، والكشف عن الجهات التي تقف وراء تصنيعها وترويجها، إلى جانب التحقق من احتمال وجود أطراف أخرى على صلة بالنشاط محل التحقيق.

وتسلط القضية الضوء على أساليب كشف جرائم تزوير العملة، بعدما قادت محاولة إرسال أوراق نقدية مشبوهة عبر مكتب بريدي إلى ضبط معدات يُشتبه في استخدامها لتصنيع العملة المزيفة، فيما تبقى نتائج التحقيقات كفيلة بتحديد حجم النشاط والأطراف المتورطة فيه.