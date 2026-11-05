استعرضت استشارية جودة الغذاء والأستاذ المشارك بقسم الغذاء والتغذية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة هيا محمد علي الجدعاني، ابتكاراً تعليمياً سعودياً لحماية الأطفال من حساسية الطعام، خلال مشاركتها في المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال، الذي استضافته جامعة قطر أخيراً، تحت شعار «أطفال أصحاء من أجل مستقبل مستدام»، بمشاركة خبراء وأطباء تغذية من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الدكتورة الجدعاني، ورقة بحثية بعنوان «تعزيز الثقافة الغذائية للأطفال الذين يعانون من حساسية الطعام: تقييم أداة تعليمية مبتكرة للاستخدام في المستشفيات»، تناولت ابتكار جهاز تفاعلي تم تصميمه من قبل الدكتورة هيا الجدعاني وفريقها البحثي بجامعة الملك عبدالعزيز، بما يتناسب مع البيئة العربية، لرفع وعي الأسر بالأطعمة المسببة للحساسية، وطرق قراءة الملصقات الغذائية واختيار البدائل الآمنة التي تضمن نمو الأطفال بصورة سليمة.

كما أدارت إحدى الجلسات العلمية الرئيسية، التي ناقشت مؤشرات نمو الطفل وإستراتيجيات التغذية السريرية، وأسهمت في إثراء النقاشات بين الباحثين وصنّاع القرار الصحي.

وحظيت مشاركتها بإشادة الحضور واللجنة المنظمة، لأهمية موضوع حساسية الطعام وتقديم حلول تطبيقية تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي ومستدام.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور رئيس جامعة قطر الدكتور عمر الأنصاري، ونائب الرئيس المشارك للعلوم الصحية والطبية الأستاذ الدكتور محمد أحمدنا، وممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر الدكتورة ريانا أحمد بو حقة، ورئيسة المؤتمر الأستاذة الدكتورة ريما تيم.

وتعكس المشاركة التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة قطر، وتعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بالبحث العلمي والتغذية الصحية للأطفال.