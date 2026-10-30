وسّعت شركة «أبل» نطاق الدعم اللغوي لمساعدها الصوتي «سيري»، ضمن تحديث نظام التشغيل «iOS 27.2»، في خطوة تستهدف تحسين تجربة المستخدمين وإتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي لشريحة أوسع من مستخدمي أجهزتها.

ويأتي التحديث ضمن جهود الشركة لتطوير قدرات المساعد الذكي، وتعزيز إمكانية التفاعل معه بلغات إضافية، بما يسهم في تسهيل استخدام الوظائف الصوتية وتقليل الحواجز اللغوية أمام المستخدمين في الأسواق المختلفة.

وشمل التحديث إصلاحات أمنية وتحسينات للنظام، بالتزامن مع تحديث نظام تشغيل أجهزة «ماك»، في إطار مواصلة تطوير منظومة البرمجيات التي تربط منتجات الشركة وخدماتها.

وتكتسب التحديثات اللغوية أهمية متزايدة مع احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا على تطوير المساعدات الرقمية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام اليومية والتفاعل مع الأجهزة.

ويعكس التوجه أهمية توسيع الوصول إلى الخدمات الذكية، إذ لم تعد المنافسة مقتصرة على قدرات النماذج التقنية، بل امتدت إلى سهولة استخدامها ومدى ملاءمتها للغات المستخدمين واحتياجاتهم.

وتبقى جودة الاستجابة ودقة فهم الأوامر الصوتية من أبرز المعايير التي تحدد نجاح هذه التحسينات ومدى استفادة المستخدمين منها.