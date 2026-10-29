أثارت واقعة ضبط 30 تمساحا صغيرا داخل حقيبة يد بحوزة أحد الركاب على متن قطار متجه من أسوان إلى الإسكندرية تساؤلات في مصر بشأن نقل الحيوانات البرية بصورة غير قانونية، لا سيما بعد نفوق ثلاثة منها عقب ضبطها.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توقف القطار في محطة أسيوط، حيث عُثر على التماسيح داخل حقيبة كانت بحوزة فني تكييف. وعلى إثر ذلك، أُخطرت الجهات المختصة لفحص الحيوانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهر الفحص وجود 30 تمساحا صغيرا، تراوحت أطوالها بين 20 و25 سنتيمترا. وبعد عرض الواقعة على النيابة العامة، تقرر إعادة التماسيح إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

وبحسب التحقيقات، كُلف فريق من الشؤون القانونية والمحمية بتسلم التماسيح، مع توفير سيارة مجهزة لنقلها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتها خلال عملية النقل.

وأعادت الواقعة طرح تساؤلات بشأن كيفية نقل هذا العدد من التماسيح داخل حقيبة يد، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لنقل الحيوانات البرية وحمايتها. كما أثارت مخاوف بين المتابعين بشأن المخاطر المحتملة على الركاب في حال هروب أحد التماسيح أثناء الرحلة.

ودعا متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تشديد إجراءات التفتيش والرقابة على الأمتعة داخل القطارات، لمنع نقل الحيوانات الخطرة بطرق غير قانونية، والحد من أي ممارسات قد تهدد سلامة الركاب أو تعرض الحيوانات للأذى.