أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة تفشي مرض فايروس إيبولا بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 9704 إصابات مؤكدة بينها 4687 وفاة، بنسبة وفيات بلغت 48.3%، مع اتساع انتشار الوباء إلى 66 منطقة في ثمان مقاطعات.

وأوضحت المنظمة أن انتقال العدوى لا يزال مستمراً بمستويات مرتفعة، وسجلت غالبية الوفيات خارج مراكز العلاج، ما يعكس صعوبة الكشف المبكر عن الإصابات والوصول إلى الرعاية الصحية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلنت المنظمة تسجيل تسع إصابات في كينيا بينها وفاة واحدة، بعد اكتشاف أول حالة وافدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجلت الإصابات الثماني الإضافية بين مخالطي الحالة الأولى.

وأكدت نيجيريا تسجيل أول إصابة وافدة في العاصمة أبوجا لشخص قادم من أوغندا يخضع حالياً للعزل والعلاج، وتتواصل التحقيقات لتحديد مصدر العدوى.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز المراقبة الصحية عبر الحدود والكشف المبكر والاستعداد الإقليمي لاحتواء الوباء، مؤكدة أنها لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة مع البلدان المتضررة.