واجهت مواقع حكومية في أوروبا ومناطق أخرى اضطرابات تقنية أدّت إلى خروج بعضها عن الخدمة، عقب الكشف عن ثغرتين أمنيتين خطرتين في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

وبحسب تقارير إعلامية، دفعت المخاوف من استغلال الثغرات الجهات المشغلة إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، فيما أصدر مطورو «PHP» تحديثات أمنية لمعالجة نقاط الضعف المكتشفة والحد من المخاطر المحتملة.

وتبرز خطورة هذه الثغرات في الانتشار الواسع للغة البرمجة داخل البنية الأساسية للمواقع الإلكترونية، ما يجعل أي خلل أمني فيها مصدر قلق للمؤسسات التي تعتمد عليها لتقديم خدماتها الرقمية.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على أهمية تحديث البرمجيات بصورة منتظمة، ومراجعة الأنظمة المستخدمة في تشغيل المواقع الحكومية، خصوصاً مع تصاعد التهديدات السيبرانية وتعقّد أساليب استغلال الثغرات.

كما يثير تساؤلات بشأن جاهزية المؤسسات للتعامل مع التحذيرات الأمنية، وقدرتها على الموازنة بين استمرارية الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات الوقائية.

ويؤكد التطور أن التحوّل الرقمي لا يُقاس بتوسع الخدمات الإلكترونية وحده، بل بقدرة الجهات المشغلة على حماية بنيتها التقنية وضمان استمراريتها، إذ قد تتحوّل ثغرة برمجية واحدة إلى اختبار واسع لثقة المستخدمين وكفاءة أنظمة الحماية.