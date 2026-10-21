عادت صانعة المحتوى تالة صفوان إلى دائرة الجدل، بعدما أعلنت لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحقها على خلفية نشر محتوى قالت إنه مخالف للآداب العامة، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف الجهات المعنية العراقية عن طبيعة الإجراءات المتخذة أو المرحلة القانونية التي وصل إليها الملف، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات والتعليقات بين المتابعين.

وتزامن الإعلان مع تداول أنباء عن توقيف صفوان، وانتشار مقاطع من مقابلة تلفزيونية حديثة ظهرت خلالها مقدمة اعتذاراً إلى الشعب العراقي؛ وهو ما زاد من حجم الاهتمام بالقضية خلال الساعات الماضية.

وشهدت منصات التواصل انتشاراً واسعاً لمقتطفات من المقابلة بالتوازي مع تداول خبر الإجراءات القانونية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للخطوة ومطالب بمنحها فرصة لتوضيح موقفها.

ولا تأتي القضية بمعزل عن التحركات الأخيرة للسلطات العراقية بشأن المحتوى المنشور عبر الإنترنت، إذ تندرج ضمن حملة مستمرة لملاحقة ما تصفه الجهات الرسمية بـ«المحتوى الهابط» أو المخالف للآداب العامة.

وكانت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام قد أصدرت، في 19 أكتوبر 2026، أحكاماً بالحبس لمدة 100 يوم بحق عددٍ من المشاهير والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بنشر محتوى اعتبر مخلاً بالحياء والآداب العامة، وذلك استناداً إلى ملفات أحالتها لجنة المحتوى الهابط إلى القضاء.

وتواصل وزارة الداخلية العراقية منذ عام 2023 تطبيق حملتها الخاصة بمراقبة المحتوى الرقمي، من خلال لجنة متخصصة تتولى رصد الحالات التي ترى أنها تتعارض مع القيم العامة، قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق القانون.