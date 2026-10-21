أظهرت دراسة علمية جديدة أن تناول الشاي الأسود بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تصل إلى 11% مقارنة بغير المستهلكين.

وسلطت الدراسة التي نشرتها دورية (Journal of Internal Medicine) الضوء على دور الشاي في دعم صحة الجهاز الدوري.

وأظهر تحليل كميات الاستهلاك أن أدنى مستويات الخطر المقدرة سُجلت عند تناول ما يتراوح بين ستة وثمانية أكواب يومياً بين المشاركين الذين يشربون الشاي، وهو ما يشير إلى احتمال وجود علاقة بين الكمية المستهلكة ومستوى الحماية.

وحَلل فريق الدراسة العلاقة المشتركة بين استهلاك الشاي والتدخين ومستويات النشاط البدني، ووجدوا أن أقل مستويات الخطر ظهرت لدى الأشخاص الذين جمعوا بين شرب الشاي بانتظام، وعدم التدخين، وممارسة مستويات مرتفعة من النشاط البدني، ولاحظوا أن تناول الشاي متوسط التركيز، ارتبط بأدنى مستويات الخطر، مقارنة بدرجات التركيز الأخرى، ما يشير إلى أن طريقة إعداد المشروب قد تكون عاملاً مهماً في العلاقة بين استهلاكه، وصحة الأوعية الدموية.

وتوصلت النتائج إلى أن الشاي الأسود أظهر ارتباطاً عكسياً أكثر اتساقاً مع خطر الإصابة بالأمراض الوعائية مقارنة بالشاي الأخضر، وهو ما قد يشير إلى اختلاف التأثيرات الصحية المرتبطة بتركيبة كل نوع.

وسبق أن توصلت دراسة أُجريت على نصف مليون شخص ممن يحتسون الشاي في المملكة المتحدة أن تناوله بكميات كبيرة كان مرتبطاً بانخفاض طفيف في خطر الوفاة.