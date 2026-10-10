ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات، اليوم (السبت)، منطقة بحرية قبالة سواحل إقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا، فيما شعر بالهزة عدد من السكان في منطقة باتشيتان، بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

مركز الزلزال في البحر

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع عند الساعة 6:53 مساءً بالتوقيت المحلي لغرب إندونيسيا، وحددت مركزه عند خط عرض 8.98 درجة جنوباً وخط طول 110.69 درجة شرقاً.

ويقع مركز الهزة في البحر على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي باتشيتان، إحدى مناطق إقليم جاوة الشرقية، فيما بلغ عمق الزلزال نحو 75 كيلومتراً.

السكان يشعرون بالهزة

وسجلت هيئة الأرصاد الإندونيسية شدة الزلزال عند المستوى الثاني «II» على مقياس ميركالي المعدل في باتشيتان، وهو مستوى يشير إلى اهتزاز خفيف قد يشعر به بعض الأشخاص، ولا سيما داخل المباني.

ولم تتضمن البيانات الرسمية الأولية إشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزة.

لا تحذير من تسونامي

ولم تصدر السلطات الإندونيسية تحذيراً من أمواج تسونامي مرتبطاً بالزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة رصد النشاط الزلزالي وتحديث بيانات الهزات الأرضية بصورة مستمرة.

نشاط زلزالي متكرر

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة «حلقة النار» في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً نتيجة التقاء عدد من الصفائح التكتونية، ما يجعل الزلازل من الظواهر المتكررة في الأرخبيل الإندونيسي.