«نينو» تربك قناة بنما.. الجفاف يخفض عبور السفن ويهدد شريان التجارة العالمية

بدأت قناة بنما خفض أعداد السفن المسموح لها بالعبور، في ظل تراجع الأمطار وانخفاض مستويات المياه في البحيرات التي تعتمد عليها القناة، مع تصاعد تأثيرات ظاهرة «نينو» المناخية.

وتعتزم هيئة قناة بنما خفض عدد السفن العابرة تدريجيًا من نحو 36 سفينة يوميًا إلى 34 سفينة، قبل أن يصل العدد إلى 32 سفينة يوميًا اعتبارًا من منتصف سبتمبر، في محاولة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامة تشغيل الممر الملاحي.

وتعتمد القناة بصورة أساسية على المياه المخزنة في بحيرتي «جاتون» و«ألاخويلا» لتشغيل أهوسة القناة ورفع السفن وخفضها خلال رحلات العبور بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ما يجعل انخفاض معدلات الأمطار في حوض القناة تحديًا مباشرًا أمام حركة الملاحة.

ولم تقتصر إجراءات هيئة القناة على تقليص أعداد السفن، إذ اتخذت في وقت سابق تدابير لترشيد استهلاك المياه، من بينها فرض قيود على الغاطس الأقصى للسفن الكبيرة، بما يؤثر في كمية البضائع التي يمكن لبعض السفن حملها. كما أعلنت الهيئة إجراءات إضافية لتنظيم فتحات العبور اليومية مع استمرار انخفاض معدلات هطول الأمطار عن المستويات المتوقعة.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تشهد منطقة أمريكا الوسطى موجة جفاف مرتبطة بظاهرة «نينو»، التي تؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار، وتزيد احتمالات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في مناطق من المنطقة.

وتكتسب أزمة المياه في قناة بنما أهمية تتجاوز حدود البلاد، إذ يمر عبر الممر المائي نحو 5% من حجم التجارة البحرية العالمية، فيما ترتبط به نسبة كبيرة من حركة الحاويات المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويعني تقليص أعداد السفن أو فرض قيود إضافية على حمولاتها احتمال ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة فترات الانتظار أمام السفن.

وتكشف الأزمة الحالية مدى حساسية أحد أهم الممرات البحرية في العالم للتغيرات المناخية؛ فالقناة لا تعتمد على مياه البحر في تشغيل أهوسها، وإنما تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة الموجودة في خزاناتها وبحيراتها لتسيير عمليات العبور.

وليس هذا أول اختبار تواجهه قناة بنما بسبب الجفاف، ففي أزمة 2023-2024 تسببت مستويات المياه المنخفضة في خفض عدد السفن العابرة يوميًا إلى نحو 22 سفينة في إحدى مراحل الأزمة، مقارنة بمستويات أعلى بكثير قبل الجفاف.

وتزداد المخاوف هذه المرة مع توقعات منظمة الأرصاد العالمية بأن تشتد ظاهرة «نينو» خلال الأشهر القادمة، مشيرة إلى احتمال استمرارها حتى فبراير 2027، فيما حذرت من أنها قد تصبح أقوى من أي ظاهرة مماثلة جرى رصدها خلال العقود الأربعة الماضية.

وبينما تراقب هيئة قناة بنما مستويات المياه ومعدلات الأمطار بصورة مستمرة، لا تستبعد السلطات فرض قيود إضافية على حركة السفن إذا استمر الجفاف ولم تتحسن الإمدادات المائية خلال الأسابيع القادمة.