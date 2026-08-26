قد يتعرض المرفق لضغط متكرر، خلال العمل أو ممارسة بعض الأنشطة. ومن أبرز العادات:

تجنب الحركات المتكررة طويلاً

أخذ فترات راحة بشكلٍ كافٍ

تقوية عضلات الساعد تدريجياً

استخدام وضعية عمل مناسبة