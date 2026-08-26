قد يتعرض المرفق لضغط متكرر، خلال العمل أو ممارسة بعض الأنشطة. ومن أبرز العادات:
تجنب الحركات المتكررة طويلاً
أخذ فترات راحة بشكلٍ كافٍ
تقوية عضلات الساعد تدريجياً
استخدام وضعية عمل مناسبة
قد يتعرض المرفق لضغط متكرر، خلال العمل أو ممارسة بعض الأنشطة. ومن أبرز العادات:
تجنب الحركات المتكررة طويلاً
أخذ فترات راحة بشكلٍ كافٍ
تقوية عضلات الساعد تدريجياً
استخدام وضعية عمل مناسبة
The joint may be subjected to repetitive stress during work or while engaging in certain activities. Some of the key habits include:
Avoiding prolonged repetitive movements
Taking adequate breaks
Gradually strengthening the forearm muscles
Using an appropriate working posture