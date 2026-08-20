لحظات قاسية على شاطئ بريطاني.. عائلة تُغرقها أمواج وست ساسكس

خيّم الحزن على الجالية الفلسطينية في بريطانيا بعد الفاجعة التي أودت بحياة ثلاثة أفراد من عائلة الخواص؛ إثر غرقهم قبالة ساحل مقاطعة وست ساسكس (جنوبي إنكلترا)، في حادثة وصفتها السلطات البريطانية بأنها «مأساة عائلية مروّعة».

وقع الحادث عصر الثلاثاء عند شاطئ (شورام-باي-سي)، حيث هرعت فرق الشرطة والإسعاف وخفر السواحل وقوارب النجاة بعد تلقي بلاغات عن أربعة أشخاص في وضع خطر داخل المياه. وتمكّنت الفرق من انتشال أفراد العائلة، لكن الأب حسن الخواص (55 عامًا) وزوجته زينة عليان (37 عامًا) وابنتهما سارة (14 عامًا) فارقوا الحياة في الموقع، فيما نُقلت الابنة الصغرى إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وأفادت الشرطة البريطانية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العائلة دخلت المياه للسباحة قبل أن تواجه تيارات قوية ومفاجئة. وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، رجّحت الشرطة أن ما حدث «حادث عرضي دون أي تدخل من طرف ثالث»، مؤكدة أنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد الروايات التي تتحدث عن تعلق الفتاة بشبكة صيد.

من جهته، قال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، عدنان حميدان: إن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى أن الفتاة سارة علقت في شبكة صيد، وأن والدها حاول تحريرها قبل أن تشتد الأمواج، لتلحق بهما الأم ثم الابنة الصغرى. وهي رواية لم تؤكدها الشرطة حتى اللحظة.

السفارة الفلسطينية في لندن نعت العائلة، مؤكدة أن الأب يتحدر من مخيم الرشيدية في جنوب لبنان، وأنها تتابع حالة الابنة الناجية وتنسّق مع السلطات البريطانية في إجراءات التحقيق.