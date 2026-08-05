أعادت الهزات الأرضية الأخيرة الاهتمام بنظام التنبيه المبكر بالزلازل في هواتف أندرويد، وهو نظام طورته «قوقل» لإرسال تحذيرات للمستخدمين قبل وصول الموجات الزلزالية المدمرة بثوانٍ قد تكون كافية لاتخاذ إجراءات تقلل المخاطر. ويعتمد النظام على شبكة تضم مليارات الهواتف الذكية المزودة بمستشعرات الحركة، إذ تعمل هذه الأجهزة معاً كرادارات زلزالية ترصد الاهتزازات غير الطبيعية، ثم ترسل البيانات إلى خوادم «قوقل» لتحليلها، والتأكد من وقوع زلزال قبل إصدار التنبيهات للمستخدمين القريبين من المنطقة المتأثرة.

ويُفعّل النظام تلقائياً في معظم هواتف أندرويد الحديثة، مع إمكانية تشغيله أو إيقافه من إعدادات السلامة والطوارئ ضمن خيار «التنبيهات عن الزلازل». ولا يضمن النظام التحذير من جميع الزلازل، إذ تعتمد دقته على موقع المستخدم وقوة الهزة وسرعة تحليل البيانات، وقد تصل التنبيهات قبل الزلزال أو أثناءه أو بعد بدايته في بعض الحالات. كما يتوفر النظام في عدد كبير من الدول، بينها المملكة العربية السعودية، ويعمل بالتكامل مع أنظمة الرصد الزلزالي المحلية حيثما كانت متاحة.