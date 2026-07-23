في واقعة تكشف الأبعاد المرعبة للهوس بالشهرة والسعي المحموم خلف الأرباح، تحول خلاف أسري بسيط داخل إحدى شقق منطقة السلام بالقاهرة إلى دراما انتقامية صادمة، بعدما أقدمت صانعة محتوى (بلوجر) على تدبير «مؤامرة رقمية» لشيطنة زوجها واتهامه زوراً بتبديد مدخراتها والاتجار في مخدر «الآيس»، والسبب يكمن في أنه رفض ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي!

المسرحية التي استدرت بها البلوجر عواطف المتابعين وحصدت بها آلاف المشاهدات والتعاطف، تحولت إلى كابوس قانوني يلاحقها عقب سقوطها المدوي أمام رجال المباحث.

من الشاشة إلى قسم الشرطة

بدأت كواليس القصة بانتشار مقطع فيديو درامي صاخب كالنار في الهشيم، تظهر فيه صانعة المحتوى وهي تبكي بحرقة وتستغيث بالرأي العام، مدعية تعرضها للاعتداء الجسدي، وسرقة سيارتها ومدخراتها، بل ووجهت اتهاماً صريحاً لزوجها بإدارة بؤرة لترويج «السموم القاتلة» بمنطقة السلام أول.

وتحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فوراً لفك شفرة البلاغ الخطير، إذ تبين من فحص الحساب أن السيدة صانعة محتوى لها معلومات جنائية مسجلة، ليتم إصدار أمر سريع بضبط الزوج للوقوف على أبعاد الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية المصرية من ضبط الزوج (عاطل عن العمل)، وبمواجهته بالفيديو الصادم والاتهامات الثقيلة الموجهة إليه، تفجرت المفاجأة الكبرى؛ إذ انهار نفياً واستنكاراً، كاشفاً دوافع زوجته الحقيقية لفبركة هذا السيناريو.

وأوضح الزوج أن شرارة الأزمة اندلعت عندما رفض رفضاً قاطعاً ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي أو المتاجرة بحياتهما الخاصة أمام الغرباء، مما أثار غضبها ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطرده من المنزل واضطراره للمبيت داخل سيارتها بعلمها، قبل أن يتفاجأ بسيل الاتهامات الخيالية يلاحقه عبر الإنترنت.

وأمام دلائل التحريات ومواجهتها بأقوال الزوج، انهارت صانعة المحتوى وتراجعت عن روايتها بالكامل، معترفة بأن ادعاءاتها بخصوص تجارة المخدرات وسرقة السيارات لا تعدو كونها اتهامات خيالية لا أساس لها من الصحة.

وأقرت المتهمة بأنها استغلت مشادة المبيت بالسيارة لتصوير الفيديو بهدف تحقيق «ترند» سريع، وحصد نسب مشاهدات عالية واستجداء تعاطف الجمهور، للتربح المالي الفاحش.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال البلوجر، وإحالتها للنيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.