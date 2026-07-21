وافقت السلطات الصحية في الهند على أول لقاح للوقاية من حمى الضنك، في خطوة تُعد محطة مهمة في مواجهة المرض الذي يشهد انتشاراً متزايداً في جنوب آسيا، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات والضغط المتزايد على الأنظمة الصحية في عدد من دول المنطقة.

وأقرت الهيئة المركزية الهندية لمراقبة معايير الأدوية استخدام لقاح QDENGA، الذي طورته شركة تاكيدا اليابانية، ليصبح أول لقاح معتمد ضد حمى الضنك في البلاد.

ويأتي القرار في وقت تتزايد المخاوف العالمية من انتشار المرض، في ظل تأثيرات التغير المناخي والتوسع العمراني وزيادة حركة السفر، وهي عوامل تسهم في انتشار بعوض الزاعجة (Aedes) الناقل للفايروس.

وتشهد عدة دول في جنوب آسيا موجة جديدة من الإصابات. ففي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 2,652 إصابة جديدة خلال يوم واحد، لترتفع الحصيلة إلى 76,044 إصابة منذ بداية العام، إضافة إلى 53 حالة وفاة.

كما تواجه بنغلاديش تفشياً واسعاً للمرض، مع تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة و30 وفاة، في وقت يعاني النظام الصحي أيضاً من تفشي مرض الحصبة.

وتنتقل حمى الضنك إلى الإنسان عبر لدغات بعوض الزاعجة المصاب، وتشمل أعراضها الحمى وآلاماً شديدة في العضلات والمفاصل، بينما قد تتطور الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي أو صدمة قد تهدد حياة المصاب، رغم أن معدل الوفيات الإجمالي يظل منخفضاً نسبياً.

ويُعد لقاح QDENGA لقاحاً حياً مُوهناً رباعي التكافؤ، صُمم لتوفير الحماية ضد الأنماط الأربعة لفايروس حمى الضنك، ويمكن إعطاؤه سواء سبق للشخص الإصابة بالمرض أم لا.

وأكدت شركة تاكيدا، أن اعتماد اللقاح يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن عدد حالات حمى الضنك المُبلغ عنها في الهند ارتفع بمقدار 11 ضعفاً خلال العقدين الماضيين، فيما تمثل الهند نحو ثلث العبء العالمي للمرض.

وجاءت الموافقة بعد مراجعة نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت أكثر من 20 ألف مشارك في ثماني دول، من بينها سريلانكا، إضافة إلى دراسة أجريت على 480 متطوعاً داخل الهند.

وأظهرت النتائج أن اللقاح يتمتع بدرجة جيدة من الأمان والقدرة على تحفيز المناعة لدى الأطفال والبالغين الذين تراوح أعمارهم بين 4 و60 عاماً.

وفي المقابل، اشترطت هيئة تنظيم الأدوية الهندية على الشركة إجراء دراسات متابعة بعد طرح اللقاح تجارياً، لتقييم سلامته وفاعليته على أرض الواقع، على أن تبدأ هذه الدراسات خلال ستة أشهر من إطلاقه في الأسواق.

ويحظى لقاح QDENGA بموافقة أكثر من 40 دولة، كما أدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن اللقاحات المؤهلة للاستخدام الدولي.

وفي 2024، وقعت شركة تاكيدا اتفاقية مع شركة Biological E الهندية لإنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة سنوياً، ضمن خطة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية العالمية إلى 100 مليون جرعة سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي.

ويرى خبراء الصحة أن اعتماد اللقاح يمثل إضافة مهمة إلى أدوات مكافحة حمى الضنك، لكنه لا يغني عن مواصلة برامج مكافحة البعوض، وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وتطوير علاجات جديدة للحد من انتشار المرض وتقليل الضغط على المستشفيات.

كما أشار مختصون إلى أن اللقاح لن يكون مناسباً لجميع الفئات، مثل الحوامل وحديثي الولادة وبعض كبار السن، ما يستدعي استمرار الاعتماد على الإجراءات الوقائية والصحية الأخرى إلى جانب برامج التطعيم.