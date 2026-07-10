هل السكر عدو الصحة حقاً؟ خبراء يوضحون الحقيقة الكاملة

رغم التحذيرات المستمرة منذ عقود من مخاطر الإفراط في تناول السكر، يؤكد خبراء التغذية أن الصورة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، وأن المشكلة لا تكمن في السكر نفسه بقدر ما ترتبط بنوعه ومصدره وطريقة تناوله.

فقد ارتبط الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة بزيادة مخاطر السمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والخرف، الأمر الذي دفع كثيرين إلى اتباع ما يُعرف بـ«إزالة السموم من السكر» أو الامتناع التام عن تناوله، وهي حمية يروج لها عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة لتحسين البشرة وزيادة التركيز وتنظيم مستويات السكر في الدم.



لكن اختصاصيي التغذية يؤكدون، بحسب صحيفة «التلغراف» أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية الكافية، بل إن الامتناع الكامل عن السكر قد لا يكون خياراً صحياً.



وتوضح خبيرة التغذية والصحة العامة في جامعة كوين ماري بلندن، كوثر هاشم، أن هناك فرقاً جوهرياً بين السكريات الطبيعية الموجودة داخل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، وبين السكريات الحرة أو المضافة الموجودة في الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر والمخبوزات.

وتشير إلى أن الأدلة العلمية خلال العقدين الماضيين تؤكد ضرورة الحد من السكريات المضافة، في حين تظل بعض أنواع السكر ضرورية لوظائف الجسم الحيوية.

لماذا يحتاج الجسم إلى السكر؟

يُعد الجلوكوز المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، ويُستخلص من الكربوهيدرات الموجودة في الخبز الكامل، والأرز، والبطاطس، والمعكرونة وغيرها.

ويؤكد الباحث في علوم التغذية بجامعة هيرتفوردشاير، ريتشارد هوفمان، أن الدماغ يعتمد بصورة كبيرة على الجلوكوز، إذ يستهلك نحو نصف الطاقة المستمدة من السكر في الجسم.

وعندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم بشكل حاد، كما يحدث لدى بعض مرضى السكري، قد تتأثر وظائف الدماغ والتركيز والذاكرة، وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى فقدان الوعي.

كما تشير أبحاث إلى أن ضعف قدرة خلايا الدماغ على استخدام الجلوكوز مع التقدم في العمر قد يسهم في تطور مرض ألزهايمر.

هل يجب الامتناع عن السكر؟

يؤكد الخبراء أنه لا توجد أدلة تدعم فكرة «إزالة السموم من السكر»، بل إن دراسة حديثة أجريت على الفئران وعُرضت خلال مؤتمر ENDO 2026 أظهرت أن النظام الغذائي الخالي تماماً من السكروز أدى إلى اضطرابات في صحة الأمعاء، وزيادة الالتهابات، وضعف التحكم في سكر الدم، وظهور مؤشرات على الإصابة بالكبد الدهني.

وخلص الباحثون إلى أن التغذية الصحية تقوم على التوازن، وليس على استبعاد السكر بالكامل.

ليست كل السكريات متساوية

ويعتمد تأثير السكر في الجسم على سرعة امتصاصه، وهو ما يُعرف بالمؤشر الجلايسيمي.

فالمشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة بسبب افتقارها إلى الألياف والبروتين، مما يزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري وأمراض القلب.

أما الفواكه الكاملة، فتحتوي على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، مما يمنع الارتفاع الحاد في مستوى الجلوكوز.

وفي المقابل، تتصرف عصائر الفاكهة بصورة مشابهة للمشروبات الغازية، إذ تنقل كميات كبيرة من السكر إلى مجرى الدم بسرعة.

أفضل الطرق لتناول السكر بطريقة صحية

يوصي خبراء التغذية بعدد من العادات الغذائية التي تساعد على الاستمتاع بالمذاق الحلو مع تقليل الأضرار الصحية، أبرزها:

اختيار الفواكه الكاملة أو المجففة مثل التمر كوجبات خفيفة أو ضمن وجبة الإفطار، لاحتوائها على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتزيد الشعور بالشبع.

تناول الحلويات بعد الوجبة الرئيسية بدلًا من تناولها على معدة فارغة، لأن وجود الألياف والبروتين والدهون الصحية يقلل من سرعة امتصاص السكر.

إضافة البصل أو شرب الشاي الأخضر مع الوجبات، لاحتوائهما على مركب «الكيرسيتين»، الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في تقليل امتصاص الجلوكوز.

تناول المكسرات مع الوجبات الخفيفة السكرية للمساعدة في الحد من الارتفاع السريع في مستوى السكر بالدم.

تفضيل تناول الأطعمة السكرية صباحاً، إذ تكون قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز أفضل مقارنة بفترة ما بعد الظهر أو المساء.

ويخلص الخبراء إلى أن المشكلة ليست في السكر ذاته، وإنما في الإفراط في تناول السكريات المضافة والمكررة، مؤكدين أن اتباع نظام غذائي متوازن، يعتمد على الأغذية الطبيعية ويحد من المشروبات السكرية والحلويات المصنعة، يظل الخيار الأفضل للحفاظ على الصحة.