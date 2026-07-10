في خطوة صادمة فجرت بركاناً من الغضب العارم على منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت سريعاً إلى «ترند» في الشارع اليمني والعربي، أقدمت ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء على تصرف غير متوقع، استهدف طفلة بريئة لم تشفع لها موهبتها الاستثنائية التي رفعت اسم بلادها عالياً في المحافل الفنية الدولية.

الأمر يتعلق بالطفلة اليمنية الموهوبة لمى قيس، التي عاشت ليلة حزينة ومظلمة، بعد أن تحول حلم تكريمها بعد حصولها على لقب برنامج «ذا فويس كيدز» مؤخراً إلى ساحة للمطاردة والمنع والتهديد الأمني المباشر قبل ساعات قليلة من انطلاق الفرحة.

تهديد ومداهمة

وكشفت مصادر حقوقية يمنية عن كواليس مثيرة ومستفزة حدثت داخل أروقة فندق «سبأ» الشهير في صنعاء، حيث كان كل شيء معداً لاستقبال الفعالية الاحتفالية الكبرى تكريماً للمطربة الصغيرة. وفجأة، وقبل ساعات من موعد الحفل، اقتحم الفندق مسلحون تابعون لمكتب القيادي الحوثي خالد المداني.

ووجه المسلحون الحوثيون تحذيراً شديد اللهجة ومباشراً لإدارة الفندق بإغلاقه واعتقال المسؤولين إن أقيم الحفل، وذلك تحت ذريعة غريبة تدعي أن هذا الاحتفال يتعارض مع ما تسميه الميليشيا بـ«الهوية الإيمانية»، والمفارقة الصادمة أن الحفل كان مخصصاً للنساء والأطفال فقط ولا يوجد به أي اختلاط!

وأمام لغة السلاح والتهديد، لم تجد إدارة الفندق مفراً من الانصياع، لتصدر بياناً عاجلاً قدمت فيه اعتذاراً بمرارة، معلنة إلغاء الحفل بالكامل «نتيجة ظروف استثنائية خارجة تماماً عن إرادتنا».

واللافت في الأمر أن الإدارة أكدت أنها كانت قد استوفت كافة الإجراءات القانونية واستخرجت التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلا أن سلطة السلاح نسفت القوانين في لحظات.

حرب ضد النساء والموسيقى

وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا القمع الذي طال طفلة «ذا فويس» ليس حدثاً عابراً، بل يأتي في سياق قيود صارمة وخانقة تفرضها الميليشيا على المجتمع في مناطق سيطرتها، حيث تشمل القائمة:

حظر الغناء والموسيقى تماماً في قاعات الأفراح وحفلات التخرج.

إغلاق الكافيهات والمقاهي النسائية ومنع تجمعات النساء.

حظر عرض الملابس النسائية على واجهات المحلات التجارية واعتبارها «جريمة».

وكانت الطفلة المعجزة لمى قيس قد خطفت لقب «ذا فويس كيدز» في موسمه الرابع بعد اكتساحها لنسب تصويت الجمهور العربي، لتتحول من أيقونة فرح لبلدها الجريح، إلى ضحية جديدة لقرارات تمنع الفرح حتى عن الأطفال!