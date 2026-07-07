اجتاح إعصار «بافي» المدمر جزيرة «روتا» الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ، ليسجل بذلك ثاني هجوم إعصاري عنيف تتعرض له المنطقة منذ أبريل الماضي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن الإعصار، الذي تصنيفه يعادل الفئة الخامسة والأشد فتكاً، يتمركز حالياً فوق الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة وضمن أرخبيل جزر ماريانا الشمالية، مصحوباً برياح عاتية تخطت سرعتها القصوى 180 ميلاً في الساعة.

تأهب في الجزر المجاورة

وعلى مسافة 75 ميلاً إلى الشمال، يترقب سكان جزيرتي «سايبان» و«تينيان» التأثيرات المحتملة لهذا الإعصار الفائق، إذ تشير توقعات الأرصاد إلى احتمالية تعرض الجزيرتين لرياح من الفئة الأولى تتجاوز سرعتها 74 ميلاً في الساعة.

تضاعف المعاناة وأزمة الطاقة

يأتي هذا التهديد الجديد في وقت لا تزال أجزاء واسعة من «سايبان» و«تينيان» تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، جراء الأضرار الجسيمة التي خلفها الإعصار الفائق السابق «سينلاكو» في أبريل الماضي؛ إذ تسبب حينها في هطول أمطار غزيرة تجاوزت 20 بوصة، ما أدى إلى فيضانات عارمة دمرت المنازل والبنية التحتية بشكل واسع.